Маски з екранами неефективні для захисту від коронавірусу – вчені

Eчені підтвердили неефективність маски з екраном для захисту від COVID-19.

Американські вчені з'ясували, що захисні маски з клапанами і екранами є неефективними для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19.

Підсумки експерименту були опубліковані на порталі Physics of Fluids. Фахівці проаналізували як рухається повітря при вдиху і видиху, якщо людина захищена екраном. Виявилося, що пристосування здатні блокувати струмінь повітря, що видихається, тільки на самому початку. Під час видиху аерозольні краплі вільно переміщаються по козирку.

Надалі аерозольні краплі можуть вільно розсіюватися на великій площі в різних напрямках: як в поперечному, так і в поздовжньому. Єдиний фактор, що огороджує – їх концентрація дещо зменшена.

У висновку зазначається, що порт видиху для повітря знижує ефективність захисту. Більшість аерозольних крапель при видиху проходять через клапан без жодної фільтрації і поширюються навколо людини.

З огляду на це, вчені закликали використовувати традиційні медичні маски для захисту себе і оточуючих від вірусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вчені з Інституту молекулярної медицини в Лісабоні (Португалія) оголосили про успішну розробку маски під назвою MoxAdTech, яка здатна нейтралізувати вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Раніше американські дослідники з'ясували, що маски медичного типу N99 і 95 є кращими для захисту від коронавірусу.

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