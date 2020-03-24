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24 березня • оновлено в 18:40
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Маски в аптеках України вже з'явилися – МОЗ

3.7т
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У Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що в аптеках вже з'явилися хірургічні маски.

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З кожним днем масок стає все більше, заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 24 березня.

У МОЗ розповіли, коли буде вирішена проблема з масками в аптеках

censor.net.ua

Він підкреслив, що вітчизняні підприємства нарощують їх виробництво.

"Думаю, що найближчим часом дефіциту в засобах індивідуального захисту в Україні не буде", – запевнив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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