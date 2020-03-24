У МОЗ розповіли, коли буде вирішена проблема з масками в аптеках

У Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що в аптеках вже з'явилися хірургічні маски.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

З кожним днем масок стає все більше, заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 24 березня.

censor.net.ua

Він підкреслив, що вітчизняні підприємства нарощують їх виробництво.

"Думаю, що найближчим часом дефіциту в засобах індивідуального захисту в Україні не буде", – запевнив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На тлі поширення коронавірусу в Україні виник дефіцит медичних масок.

З'явилися рекомендації, як зробити маску в домашніх умовах з матеріалів, які можна купити в аптеках.

Експерти розповіли, як правильно носити маску, щоб вона була ефективною і дійсно захищала людини.

В першу чергу маски потрібні для хворих, щоб стримати поширення інфекції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!