Маски сброшены. Под ними – звериный оскал
События вокруг 112 ставят клеймо и жирный политический крест на нынешнем режиме. Спецслужбы, играющие роль "дубинки" против свободы словы и частной собственности - показатель полной деградации власти.
СБУ (!!!) при поддержке генпрокуратуры (!!!) решили произвести реальный рейдерский захват частного (!!!!!!) телеканала 112 и его имущества. С помощью нехитрой комбинации, они захотели через суд передать все активы телеканала в АРМА.
А там, в свою очередь могли бы спокойно перепродать эти активы использовать по своему усмотрению или перепродать третьим лицам.
Что ж, как говорится, скромненько, но со вкусом.
Но, как говорил Глеб Жеглов в знаменитом фильме "Место встречи изменить нельзя", дырку они все получат, а не 112. Хрен у них что выйдет. Не дождутся. Главный защитник телеканала и коллектива журналистов, это многомиллионная зрительская аудитория. С таким "адвокатом" никакие заказухи от Президента и его окружения не пройдут!!!!!!
Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что без прямой команды Зеленского, который в это время красуется на передовой и играет роль народного парня, в СБУ никогда б не решились на такой шаг. Даже Порошенко не решался на подобный беспредел.
Так что, маски сброшены, Друзья! Теперь все видят настоящий звериный оскал нынешней власти, которая продолжает политику своих попередников и пытается уничтожить неугодные СМИ. Уверен, что коллективный Запад даст свою оценку этим действиям.
А вообще, мне искренне Жаль, что Президент Владимир Зеленский так и не понял главной истины. В любой войне власти со свободными медиа, всегда проигрывает власть. Сокрушительно и безоговорочно.
Так будет и на этот раз!!!
Выстоим, и станем сильнее!!!
И никому не удасться закрыть нам рот!!!