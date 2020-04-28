Криклій пояснив, як запускатимуть громадський транспорт в Україні
Наразі в уряді немає конкретної дати відновлення роботи громадського транспорту після зняття карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, але воно супроводжуватиметься низкою обмежувальних заходів.
"Рано говорити про конкретну дату. Точно можна говорити тільки про те, що певний період буде обмеженість, обов'язково буде масковий режим, обов'язково буде перевірка температури. І точно менш насиченими будуть всі ці громадські перевезення", – розповів у ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
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За його словами, рішення про запуск громадського транспорту ухвалюватиметься на основі рекомендацій Міністерства охорони здоров'я з урахуванням поточної ситуації із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
"Це буде залежати і від того, як пройдуть ті самі травневі свята і як ми будемо дотримуватися рекомендацій, які дало Міністерство охорони здоров'я", – наголосив чиновник.
Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав до суду позов через рішення Кабінету міністрів України, яке стосується закриття метро в Україні, а зокрема і у Києві, через поширення коронавірусу COVID-19.