Вчені з'ясували нову небезпеку масок: кому рекомендують не носити пов'язку на обличчі

Люди з респіраторними захворюваннями, які призводять до проблем із диханням – наприклад, астмою, – можуть не носити захисні маски, пов'язки або респіратори, якщо їм дуже важко дихати в них.

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Маски, особливо щільні, можуть ускладнювати вдих, сприяють попаданню меншої кількості кисню в легені і більшої, ніж зазвичай, кількості вуглекислого газу, повідомляється в матеріалі Daily Mail.

Це може викликати напади астми у деяких пацієнтів, занепокоєння та ще більш серйозні проблеми з диханням.

Небезпечними маски є, зокрема, для людей із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) або муковісцидозом. Крім того, пов'язки не рекомендують носити дітям до 2 років, а також людям, які не можуть зняти або поправити маску самостійно.

"Експерти кажуть, що люди повинні носити маску, якщо їм це зручно, щоб захистити себе й оточуючих, але при цьому не ризикувати своїм здоров'ям", – зазначається в матеріалі.

При цьому рекомендації щодо носіння масок змінені й в офіційному керівництві британського Кабінету міністрів.

"Якщо ви можете, надягніть захисну маску в замкнутому просторі, де соціальне дистанціювання неможливо і де ви зустрінетеся з людьми, з якими ви зазвичай не зустрічаєтеся. Це найбільш актуально протягом коротких періодів у приміщеннях, у місцях скупчення людей, наприклад, у громадському транспорті або в деяких магазинах", – радять в уряді.

У рекомендаціях також говориться, що "лицьові покриття не повинні використовуватися дітьми у віці до 2 років або тими, кому може бути важко правильно їх застосовувати. Наприклад, діти молодшого віку без сторонньої допомоги або діти із захворюваннями дихальних шляхів".

Лікарка Пурві Паріх, алерголог із некомерційної мережі Allergy & Asthma Network, зі свого боку зазначила, що проблеми з масками можуть відчувати люди із захворюваннями легенів, зі шкірними порушеннями на обличчі або шиї, діти, люди з деменцією.

"Люди із захворюваннями легень знаходяться в зоні ризику, тому що їм, ймовірно, потрібна маска більше, ніж звичайній людині, але дихати в ній може бути складно", – зазначила вона.

Для деяких астматиків, як розповіла лікарка, гаряче повітря є "спусковим гачком" і може викликати напади.

Однак Паріх підкреслила: "[Уразливі] люди повинні обов'язково носити маски, якщо вони можуть. Це не тільки захистить їх, але люди, які страждають на астму або ХОЗЛ, можуть насправді поширювати більше вірусу, тому що вони кашляють, чхають і дихають важче, ніж інші".

Носіння маски може бути небезпечним Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, вчений зі США нещодавно заявив, що носіння маски може сприяти коронавірусу проникнути в мозок і створити ще більшу загрозу для здоров'я.