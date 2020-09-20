Лікар пояснив небезпеку захисних масок і респіраторів

Неправильне використання захисних масок може бути небезпечним, а хворим на коронавірус заборонено носити респіратори.

Однак, частково маска може захистити від COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

Як нагадав він, до пандемії масками завжди користувалися хірурги, патологоанатоми і стоматологи.

"Чому? Та тому, що основне завдання маски – захист від попадання рідини на слизові. Коли лікар практично впритул знаходиться над пацієнтом. Коли відкрита рана, ротова порожнина, йде втручання і близький контакт – треба захистити і себе, і пацієнта від попадання рідин у рот, очі або рану (кров, слина, піт, бризки від промивання, зрошення, обробки рани або порожнин і т.п.).

Медична маска має спеціальне покриття, яке добре справляється з цим завданням. Спробуйте: бризніть у маску на обличчі розпилювачем для рослин – вода в рот не потрапить. Працює", – пояснив він.

Дубровський зазначив, що є сенс використовувати маски для хворих людей. Хоча, за його словами, при правильному використанні пов'язка частково захищає від коронавірусу.

"Якщо на вас впритул кашляють, бризкають слиною, чхають або плюють. Від крапельного шляху передачі маска буде захищати", – написав медик.

Він зазначив, що якщо інфікований носитиме пов'язку, "в повітрі практично не буде вірусу, він весь із рідинами, що виділяються хворим, залишиться на внутрішній поверхні в масці".

Лікар підкреслив, що респіратори хворим носити заборонено. "Це пов'язано з тим, що через клапан виходить повітря, що видихається абсолютно безперешкодно. Це ще гірше, ніж носіння маски. Респіратори дозволені тільки для медпрацівників, для індивідуального захисту", – написав Дубровський.

Він також зазначив, що шкоди від масок набагато більше, ніж навіть потенційної користі. За словами лікаря, протягом дня на масці накопичується велика кількість патогенів і токсинів.

"Невже хтось серйозно вважає, що брудна, пом'ята, вже сотні разів використана маска – це надійний захист? У кишені штанів лежить зім'ята в грудку пов'язка, що торкається внутрішньою і зовнішньою поверхнею десятки разів на день і потім одягається на обличчя. Це бар'єр від попадання вірусу? Де більше бруду і зарази? На масці або в повітрі?" – запитав Дубровський.

"І це ми ще не торкнулися ефекту перегрівання, примусової гіпоксії і всіх наступних негативних наслідків для літніх людей, які страждають хронічними серцево-судинними та легеневими захворюваннями", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені вважають, що жінки, які перехворіли на коронавірус, можуть передавати антитіла до COVID-19 новонародженим при грудному вигодовуванні.