Порада боротися з коронавірусом COVID-19 за допомогою медичної маски, жіночої прокладки і прополісу є цілковитою маячнею.

Про це OBOZREVATEL заявила завкафедрою інфекційних хвороб медуніверситету імені Богомольця, головна позаштатна радниця МОЗ, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, коментуючи відео з "фахівцем із особливо небезпечних інфекцій" Зінаїдою Челінской (щоб подивитися гучний ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну що за маячня! Вже таке мелють в інтернеті, що просто нема про що говорити! Це повний дурдом. Перш ніж рекомендувати якісь захисні методи, потрібно мати наукове обгрунтування. Все інше я коментувати не буду", – заявила лікарка.

Якась Зінаїда Челінська запропонувала рятуватися від коронавірусу жіночою прокладкою з прополісом скріншот відео

Якась Зінаїда Челінська запропонувала рятуватися від коронавірусу жіночою прокладкою з прополісом скріншот відео

В контексті інших міфів про коронавіруси Голубовська додала, що в даний час науково не доведено, що коронавірус гине при температурі вище 21 градуса і що сигарети та віскі знижують ризик зараження.

Лікарка-терапевтка, епідеміологиня, ревматолог Людмила Смоліна в коментарі OBOZREVATEL повідомила, що "ефірні масла, в тому числі масло прополісу, подразнюють слизові оболонки".

"Якщо тримати ефірне масло прямо біля носа, ми можемо отримати подразнення слизової", – попередила вона. Медик також підкреслила, що запропонований "метод профілактики" "жодного відношення до коронавірусу не має".

Онлайн-карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо, 14 березня в Youtube з'явилося відео, в якому жінка, що представилася Зінаїдою Челінською, "колишнім лікарем-інфекціоністом, фахівцем з особливо небезпечних інфекцій", пропонувала альтернативний спосіб захисту від зараження коронавірусом. За її словами, в звичайну медичну маску слід помістити жіночу прокладку, на внутрішню сторону якої нанести масло прополісу. Така конструкція "стане вам захистом від попадання вірусної інфекції", – запевнила жінка.

Як писав OBOZREVATEL:

В Україні станом на ранок 15 березня коронавірус запідозрили вже в шести областях. Разом з тим за офіційними даними в країні зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки захворювання коронавірусом. Зокрема, два в Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

15 березня Міністерство закордонних справ України повідомило, що за кордоном лікування від коронавіруса проходять 6 українців.

Медики з'ясували, що легені, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій. Отже, організм курця більш схильний до потрапляння коронавіруса COVID-19.

Сімейний лікар Рита Гофман заявила, що "блокатор вірусів" у вигляді бейджа, який пропонують в якості засобу захисту від коронавіруса COVID-19, є способом заробітку на паніці.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram