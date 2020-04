"Обговоріть з Зеленським": Маска попросили не допомагати Супрун

Український лікар-інфекціоніст, експерт з медреформи закликав американського винахідника Ілона Маска обговорювати надання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) з президентом Володимиром Зеленським, а не з колишнім міністром охорони здоров'я Уляною Супрун.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Вадим Арістов у відповідь на твіти Маска і Супрун назвав останню "відповідальною за катастрофу" в країні.

Вадим Арістов та Ілон Маск

"У нас дійсно є тільки 7% з необхідних ШВЛ. Але, будь ласка, обговоріть вашу допомогу з президентом Зеленським безпосередньо, так як пані Супрун відповідальна за цю катастрофу", – написав він.

Пізніше Аристов додав, Україні дійсно потрібна така допомога і в країні не вистачає апаратів ШВЛ, але на переговори потрібно уповноважити Кабінет міністрів.

My name is Vadym Aristov and I am infectious disease doctor and strategist from Ukraine. We really have only 7% of ventilator need. But please discuss your donation with President Zelensky directly, as Mrs. Suprun is the person accountable for this disaster. - Vadym Aristov (@VadymAristov) April 1, 2020

What are you talking about? The activity of Mrs. Suprun is counter-productive in this hard times. Our recent Minister was destroyed under her attacks in just 20+ d. We do not buy our hardly-needed equipment. This time we need to stop opposing to Government. - Vadym Aristov (@VadymAristov) April 1, 2020

I will rearticulate my message. Ukraine really needs such donation. We really have shortage of ventilators. But we need to empower the central government only. As there is lots of internal political pressure making government weaker on COVID-19 efforts. - Vadym Aristov (@VadymAristov) April 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник Tesla Ілон Маск написав в Twitter, що у його компанії є додаткові схвалені в США апарати ШВЛ. Супрун звернулася до нього з проханням допомогти забезпечити Україну такими апаратами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!