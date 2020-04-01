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2 квітня • оновлено в 02:12
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Маска попросили не допомагати Супрун, а звернутися до Зеленського

2.9т
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Український лікар-інфекціоніст, експерт з медреформи закликав американського винахідника Ілона Маска обговорювати надання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) з президентом Володимиром Зеленським, а не з колишнім міністром охорони здоров'я Уляною Супрун.

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Вадим Арістов у відповідь на твіти Маска і Супрун назвав останню "відповідальною за катастрофу" в країні.

Вадим Арістов та Ілон Маск

Вадим Арістов та Ілон Маск

"У нас дійсно є тільки 7% з необхідних ШВЛ. Але, будь ласка, обговоріть вашу допомогу з президентом Зеленським безпосередньо, так як пані Супрун відповідальна за цю катастрофу", – написав він.

"Обговоріть з Зеленським": Маска попросили не допомагати Супрун

Пізніше Аристов додав, Україні дійсно потрібна така допомога і в країні не вистачає апаратів ШВЛ, але на переговори потрібно уповноважити Кабінет міністрів.

"Обговоріть з Зеленським": Маска попросили не допомагати Супрун

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник Tesla Ілон Маск написав в Twitter, що у його компанії є додаткові схвалені в США апарати ШВЛ. Супрун звернулася до нього з проханням допомогти забезпечити Україну такими апаратами.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Уляна Супрун Ілон Маск
Місце
Україна
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
кретин
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) забавный персонаж этот Аристов!))) Вместо того, чтобы как минимум не лезть, он предпочитает вставить палочки-препятствия, упоминая, что есть еще в стране решала-Вова, вокруг которого всем хочется свой процентик с результата получить. Не будучи сам способным на обращение, созданное другим персонажем - он предпочитает действовать как ольгинский персонаж-комментатор, считая, что - пусть будет лучше хуже, чем лучше. В этом вся власть вокруг Зе: пусть лучше хуже, чем лучше.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Маск ещё не успел прочитать челобитную от супрунихи, как уже новый холоп бежит с нижайшей просьбой. Попрошайки спорят, с кем Маску лучше обсуждать передачу дуркаине ИВЛ-ов, а Маск вообще-то ещё ничего не решил
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