Отлично сказано.

Да, мы воевали, а страна - нет.

НУЖНО УМЕТЬ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБКИ.

Расскажу про то, как я ошибался и что у меня общего с целым генерал-майором ЗСУ.

В одном интервью генерал-майор Олег Микац говорил, что он не понимает, как в воюющей стране может происходить то-то и то-то. Я тоже раньше говорил такие вещи. Иногда я писал что-то типа “У нас в воюющей стране...”.

Это ошибка. Украина - это не воюющая страна. У нас нет войны ни юридически, ни, что гораздо, намного важнее - морально.

Война коснулась очень небольшого количества людей. Мизерного. Конечно, это те, кто так или иначе приняли в ней участие - вояки, добровольцы и волонтеры (и члены их семей… даже те, кто от них ушел). Еще часть людей включились, но, слава богу, не участвовали. Есть еще типа “сочувствующие” тем, кто участвовал. Это те, кто изредка репостят в фейсбучек что-то условно патриотическое и даже иногда плачут на парадах, куда зачем-то ходят. Но вообще пять лет эти люди фоткались, отжимались, пользовались безвизом и пили хороший кофе. А в целом их включенность в процесс - это репосты. Война если и есть, то она прекращается закрытой вкладкой браузера.

Для остальных миллионов людей войны нет! Более того, это их СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР. Ну или почти сознательный.

Новини Странные люди

Свеженький пример с очередной гордостью нации, чемпионом и вообще симпатичным парнем Александром Гвоздиком:

- Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить??

Выбрать такую позицию - очень удобно. Единственное, что нужно предпринять - напрячься и сделать вид, что очевидного не существует. Ну никак в 2019 году нельзя сказать, что ты чего-то там не знал, оно как-то мимо прошло. Нет. Это сознательный выбор.

Мне, например, намного понятнее люди, которые уехали из Украины, когда началась война. Это значит, что они осознали угрозу, прикинули соотношение своих жизненных приоритетов со своими возможностями - и уехали. Они признали войну. Поэтому у них с добровольцем из УДА гораздо больше общего, чем с теми, кто пять лет репостит что-то патриотическое, но фоткается, отжимается, пользуется безвизом и пьет хороший кофе, не делая больше ни-че-го.

Украина и ее население не ведет никакой войны - ее нет. И когда кто-то говорит обратное, он мешает жить нормальной жизнью в мирной стране. Мы, - говорящие о войне, - похожи на сумасшедшего деда, который что-то там бубнит про конец света и п*рдит в этот момент. Мы надоели и от нас устали. Ведь нет никакого конца света, только п*рдящий, сумасшедший дед...

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