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Яніна Соколова
Яніна Соколова
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Марш захисників України: давайте подякуємо нашим військовим!

2.8т

Закликаю вас 24 серпня прийти о 10-ій ранку до парку ім.Т.Шевченка у Києві. Звідти розпочнеться марш захисників України. Все це влаштовують ветеранські організації спільно з різного роду волонтерськими організаціями, організаціями, які досі допомагають військовим. Організації, які мають на меті лише одну ціль: ще раз продемонструвати, що в країні є справжні герої, ще раз віддати їм шану, ще раз потиснути їм руку і вклонитися до землі. Задля того, щоб ви кожного ранку могли прокидатися і цілувати своїх дітей, дивитися у чисте небо і вкотре завдячувати їм за те, що ми маємо нині спокій у багатьох містах.

Російська Федерація анексувала наші території, але вона не анексувала наші серця. Дуже хочу, щоб ви прийшли і показали цим хлопцям і дівчатам, кому насправді маємо дякувати щодня.

Це надзвичайно важливо не тільки для українців, але й для ветеранів і військових. Наша подяка – це ознака того, що вони ризикують своїм життям недаремно. Це надзвичайно важливо, тому я прошу, щоб ви прийшли і підтримали їх.

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі День Незалежності Парад на День Незалежності
Місце
Україна
Теги
Новини Росії війна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Яніна,уклінно прошу,узнай,куди поділися "національні гвардійці" із команди А.Білецького, "Свободівці" ?
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
тюрьма скучает по этим gпреступникам "захысныкам"
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Дьякую за херню всякую-Крым проипали,Донбасс проипали,тысячи на тот свет отправили как им не подьяковать.Дьякую ха херню всякую.
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