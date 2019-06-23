Марш рівності в Києві: почалися перші зіткнення, чутно постріл

У Києві на Марші Рівності "КиївПрайд", який стартував 23 червня о 09:00, відбулися перші сутички, на яких було чути звук, що нагадує вибух або постріл.

За словами кореспондента OBOZREVATEL, противники заходу прорвалися в колону, почалися невеликі зіткнення, однак правоохоронці стримували натиск і відкинули їх (щоб посомтреть відео, проскрольте до кінця сторінки).

Після інциденту колона рушила далі, ніхто не постраждав. Під час маршу було чутно хлопок з боку парку Шевченка. Попередньо, це могла бути потужна петарда.

У натовпі люди сказали, що на акцію прийшло більше 10 тисяч осіб. Кореспондент уточнив, що в колоні дуже тісно, тому можна точно сказати, що прийшло більше п'ятьох тисяч.

Поліція вже провела перші затримання. Зокрема, правоохоронці виявили дев'ять осіб, які готували провокації.

противники маршу

"Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що вік зловмисників – від 18 до 48 років. Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства). Їм загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу", – сказано в повідомленні.

колона

гасло маршу

"КиївПрайд"

поліція

Поліція захищає Марш рівності

Бійки на Марші рівності pic.twitter.com/bwgyhVPQCL - Новини Донбасу (@novostidnua) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

Одним з потерпілих став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шурігін-Греклов. Йому знадобилася госпіталізація.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий попереджав, що 23 червня усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будутьзадіяні в патрулюванні міста. На "КиївПрайд" також запросили президента України Володимира Зеленського.

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