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Марш рівності в Києві: почалися перші зіткнення, чутно постріл

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У Києві на Марші Рівності "КиївПрайд", який стартував 23 червня о 09:00, відбулися перші сутички, на яких було чути звук, що нагадує вибух або постріл.

За словами кореспондента OBOZREVATEL, противники заходу прорвалися в колону, почалися невеликі зіткнення, однак правоохоронці стримували натиск і відкинули їх (щоб посомтреть відео, проскрольте до кінця сторінки).

Після інциденту колона рушила далі, ніхто не постраждав. Під час маршу було чутно хлопок з боку парку Шевченка. Попередньо, це могла бути потужна петарда.

Марш рівності в Києві: почалися перші зіткнення

У натовпі люди сказали, що на акцію прийшло більше 10 тисяч осіб. Кореспондент уточнив, що в колоні дуже тісно, тому можна точно сказати, що прийшло більше п'ятьох тисяч.

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Поліція вже провела перші затримання. Зокрема, правоохоронці виявили дев'ять осіб, які готували провокації.

Марш рівності в Києві: почалися перші зіткнення
противники маршу

противники маршу

"Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що вік зловмисників – від 18 до 48 років. Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства). Їм загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу", – сказано в повідомленні.

колона

колона

гасло маршу

гасло маршу

"КиївПрайд"

"КиївПрайд"

поліція

поліція

Поліція захищає Марш рівності

Поліція захищає Марш рівності

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

Одним з потерпілих став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шурігін-Греклов. Йому знадобилася госпіталізація.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий попереджав, що 23 червня усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будутьзадіяні в патрулюванні міста. На "КиївПрайд" також запросили президента України Володимира Зеленського.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
киевпрайдЛГБТполіція
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Пигин Макс
Пигин Макс
Правильной дорогой идёте! В Европу нужно идти через ж0пу...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Войну прекратить не пробовали?
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леня зе
леня зе
вопрос в задачнике:зачем все это нужно.дорои перекрыли.охраны понагнали.меньше на пид0р0в внимание обращать.а вернуть в уголовный кодекс статью за мужеложство.
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