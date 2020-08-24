У Києві зібрався Марш захисників: ветеранів зустрічали оваціями. Фото та відео
У Києві проходить Марш незалежності, в якому беруть участь ветерани війни на Донбасі і громадські активісти.
Збір колони розпочався в парку Шевченка біля червоного корпусу університету імені Шевченка. Як зазначає "Укрінформ", захід зібрав кілька тисяч людей.
Хода триватиме до 13:30, потім із 14:00 до 17:30 відбудеться віче на Майдані Незалежності, а з 17:00 пройде акція "Патріотичне слово".
Також сформовано окремі колони з активістами, які одягнені в футболки з портретами обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.
Учасники вже дійшли до Майдану Незалежності. Також вони планують вшанувати пам'ять загиблих героїв біля Стіни Пам'яті в Михайлівському соборі.
На місці чергують поліція і медичні бригади.
Під час ходи люди скандували "Дякую!", "Герої не вмирають!". Учасників маршу зустрічали оваціями.
На чолі колони несли портрети загиблих воїнів. Деякі військовослужбовці пересувалися на інвалідних візках.
(Відео – Telegram "Страна")
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме в цей день в 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.