У Києві зібрався Марш захисників: ветеранів зустрічали оваціями. Фото та відео

У Києві проходить Марш незалежності, в якому беруть участь ветерани війни на Донбасі і громадські активісти.

Збір колони розпочався в парку Шевченка біля червоного корпусу університету імені Шевченка. Як зазначає "Укрінформ", захід зібрав кілька тисяч людей.

Хода триватиме до 13:30, потім із 14:00 до 17:30 відбудеться віче на Майдані Незалежності, а з 17:00 пройде акція "Патріотичне слово".

Учасники Маршу незалежності зібралися в парку Шевченка в Києві. Кадр відео "Укрінформ"

Також сформовано окремі колони з активістами, які одягнені в футболки з портретами обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.

Колона учасників Маршу незалежності в Києві. "Страна"

Учасники вже дійшли до Майдану Незалежності. Також вони планують вшанувати пам'ять загиблих героїв біля Стіни Пам'яті в Михайлівському соборі.

Учасники Маршу незалежності дісталися до Майдану Незалежності. "Страна"

На місці чергують поліція і медичні бригади.

Під час ходи люди скандували "Дякую!", "Герої не вмирають!". Учасників маршу зустрічали оваціями.

Марш незалежності на головній площі України. "Страна"

На чолі колони несли портрети загиблих воїнів. Деякі військовослужбовці пересувалися на інвалідних візках.

(Відео – Telegram "Страна")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме в цей день в 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.