У Києві зібрався Марш захисників: ветеранів зустрічали оваціями. Фото та відео

У Києві проходить Марш незалежності, в якому беруть участь ветерани війни на Донбасі і громадські активісти.

Збір колони розпочався в парку Шевченка біля червоного корпусу університету імені Шевченка. Як зазначає "Укрінформ", захід зібрав кілька тисяч людей.

Хода триватиме до 13:30, потім із 14:00 до 17:30 відбудеться віче на Майдані Незалежності, а з 17:00 пройде акція "Патріотичне слово".

Учасники Маршу незалежності зібралися в парку Шевченка в Києві. Кадр відео "Укрінформ"

Також сформовано окремі колони з активістами, які одягнені в футболки з портретами обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.

Колона учасників Маршу незалежності в Києві. "Страна"

Учасники вже дійшли до Майдану Незалежності. Також вони планують вшанувати пам'ять загиблих героїв біля Стіни Пам'яті в Михайлівському соборі.

На місці чергують поліція і медичні бригади.

Під час ходи люди скандували "Дякую!", "Герої не вмирають!". Учасників маршу зустрічали оваціями.

На чолі колони несли портрети загиблих воїнів. Деякі військовослужбовці пересувалися на інвалідних візках.

(Відео – Telegram "Страна")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме в цей день в 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

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