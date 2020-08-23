Не буде на Марші Незалежності розбрату і хаосу. Від слова "зовсім". Як би цього не хотіли ті, кому цей Марш поперек горла.

Те, що його будуть "хитати" було зрозуміло з самого початку. Його і намагалися хитати. Його намагаються дискредитувати і зараз. Тільки це марно.

Нагадаю головне - Марш Незалежність належить всім, хто захищав незалежність України від російської агресії. У його учасників можуть бути самі різні політичні переконання, як це прийнято в європейській демократичній державі.

Точно єдині ми в одному - свою Незалежність потрібно захищати. Навіть якщо для цього доводиться ризикувати життям і вмирати. Така ціна у свободи. І це Марш тих, хто знайшов в собі силу і мужність заплатити цю ціну.

Він виник в минулому році. Як відповідь на скасування параду. Як протидія тому, що влада спробувала змістити акценти на самому головному святі України - в сторону попсового шоу.

Нас було багато. Для влади - несподівано багато.

Ще йшла по Хрещатику остання колона, але вже було зрозуміло, що через рік це повториться в ще більшому масштабі.

Влада не зробила висновків. Можна було просто прийняти це як ту саму "волю народу" (показану дуже наочно). І сприяти.

Замість цього вони вважали за краще "очолити". І створили (як їм здається) альтернативу. Так виникла Хода Ветеранів.

Хочу заявити - в Ході теж беруть участь ветерани війни з росією. Вони точно так само захищали Україну. Вони точно так само ризикували, проливали кров, і довели справою, що Незалежність для них не порожній звук. Ми поважаємо їх, так само, як і їх право брати участь у заходах до Дня Незалежності на свій розсуд.

Але ми не дозволимо владі, яка не мала ніякого відношення до захисту Незалежності від російської агресії - шельмувати і принижувати волю десятків тисяч воїнів, які знову пройдуть Маршем Незалежності ВСУПЕРЕЧ її діям і політиці.

Ми поважаємо кожного побратима, з яким ми пройдемо в єдиній колоні Маршу. Нас об'єднує не лише спільне бойове минуле. Нас об'єднує готовність знову захистити Україну і її Незалежність від будь-якого ворога, і будь-якого посягання.

У нас можуть бути різні переконання. Але Україна, її народ і свобода - для нас головне.

І в цьому ми всі єдині. І рівні.

Знаєте, чому більшість в нашій владі бояться і не розуміють Маршу Незалежності?

Вони не розуміють, чому ми разом. Їм не знайоме те головне, що виникає між людьми, воюючими в одному окопі.

Тому, що їх не було з нами в окопах.

Саме тому всі їх спроби "очолити" і "регулювати" виглядають настільки жалюгідно. Саме тому наш Марш пройде на одному диханні - чітко і злагоджено. Тому, що це марш побратимів. Тому, що на нас дивляться найдостойніші - ті, хто і зараз знаходиться на фронті.

Ми зустрінемося, обіймемося і розійдемося по коробках. Так, там буде багато різних коробок. У загальній колоні. Будь який великий військовий організм складається з підрозділів. Різних. Проте потім вони всі разом дружно ламають ворогові шию. Так має бути. І так буде.

І наша коробка, в яку ми звемо своїх побратимів, прихильників і друзів - теж одна з багатьох. І не дивлячись на те, що рухаючись в коробці я буду бачити берет Забродського - ми йдемо замикаючими. Тому, що для України - її захисники однаково важливі і рівні. Від солдата до генерала.

Я дуже вас прошу не піддаватися інформаційним атакам напередодні цього довгоочікуваного дня.

Ось тільки що, два не дуже розбірливі, і не дуже відомі видання вкинули в інформаційне середовище "новину" з хайповим заголовком, що "Забродський очолить Марш". Після чого почалися спекуляції на тему "приватизації Маршу однією з політсил".

На жаль, на це відреагували навіть деякі з наших друзів і союзників, які беруть участь в організації Маршу, і підуть з нами в єдиній колоні.

Попри те, що наша позиція була оголошена офіційно, давно і відкрито.

Нагадую, що у нас немає "свого маршу". У нас немає "своєї колони". У нас є своя коробка. Яка піде слідом за іншими гідними людьми - нашими побратимами. І генерал Забродський піде на чолі нашої коробки в загальному строю. Хоча, без сумніву, гідний очолити будь-який марш.

Ми, частина ЦІЛОГО. Крапка.

Так що, марш відбудеться, і пройде без непорозумінь і ексцесів. Під тисячами прапорів України. Без партійної символіки. Як домовлялися. А очолювати його будуть, наскільки я знаю - сім'ї загиблих і поранені.

Ну, а я запрошую вас в свою коробку.

В ту саму, де Забродський. У ній будуть військові та ветерани. У ній будуть ті, хто не згоден ставати "аполітичним солдатиком". І розуміє, що війна наша, на жаль, йде на двох фронтах. І що єдність нам знадобиться не тільки на Марші.

А слідом пройде коробка цивільних. У ній пройдуть всі, хто хоче підтримати військових і ветеранів на Марші Незалежності. Всі люди, для яких Незалежність - не просто слово.

Тому, що День Незалежності - свято яке належить всім.

Чекаємо вас о 9.00 24 серпня біля метро Університет.

І там, і в парку Шевченка буде багато людей в жилетах "Справа Громад. Волонтер ", які допоможуть Вам знайти нашу коробку.

А після Маршу ми запрошуємо вас на Європейську площу. Там буде відверта розмова з багатьма відомими людьми. Там буде вшанування пам'яті загиблих. Там буде озвучено наші пропозиції по об'єднанню і подальших діях. Там будуть OT VINTA і KOZAK SYSTEM

Ось це вже буде захід, де не буде обмежень на символіку політичних рухів і сил.

Тому, що або ти займаєшся політикою. Або політика - тобою.

Побачимося.

Нагадую, що у нас немає "свого маршу". У нас немає "своєї колони". У нас є своя коробка. Яка піде слідом за іншими гідними людьми - нашими побратимами. І генерал Забродський піде на чолі нашої коробки в загальному строю. Хоча, без сумніву, гідний очолити будь-ямарш.

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