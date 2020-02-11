Мародерство у лавах ЗСУ на Донбасі: в ООС проводять перевірку

Штаб Операції Об'єднаних сил проводить перевірку з приводу повідомлення координаторки "Медійної ініціативи за права людини" Ольги Решетилової про нібито виявлені факти мародерства з боку бійців 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Проте, наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає, розповіли OBOZREVATEL у пресцентрі ООС.

"Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Немає ні звернень, ні висновків роботи поліції, чи військової служби правопорядку. Ми звичайно будемо тримати цю ситуацію на контролі, і будемо перевіряти цю інформацію. За результатами перевірки ми будемо робити ті, чи інші висновки", – сказали у пресцентрі.

ЗСУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 10 лютого втратили вісім осіб убитими й поспіхом почали відходити з позицій.

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