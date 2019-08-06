Без терміну придатності і "цілющого" чаю: українців чекають зміни в магазинах

В Україні з 6 серпня почали діяти нові правила маркування продуктів. Інформація на етикетках повинна бути правдивою, а виробник зобов'язаний вказувати всі алергени.

У чому суть нових правил і на що варто звернути увагу — розбирався OBOZREVATEL .

Що помітить споживач

На етикетках з'явиться інформація про речовини і добавках, які можуть викликати алергію. Інформація повинна бути чіткою, шрифт зрозумілим і українською. При цьому переклад на інші мови виробник може робити за власним бажанням.

З тими ж алергенами — інформацію про їх наявність забов'язані писати, виділяючи її контрастним з упаковкою кольором. При цьому невеликий вміст ГМО можуть не вказувати.

Зміни торкнуться і терміну придатності товару. Для швидкопсувних продуктів залишать маркування "використовувати до", а для всіх інших дозволять писати "мінімальний термін придатності". Це та дата, після якої продукт все ще можна вживати, але він вже може змінити свої характеристики.

Яке маркування:

якщо продукт зберігається до трьох місяців, будуть вказувати тільки місяць і день (без року);

якщо продукт може зберігатися від 3 до 18 місяців — вкажуть місяць і рік;

якщо продукт зберігається від 18 місяців — тільки рік;

На рибі та м'ясі повинні писати, розморожували їх. Це нібито допоможе не купувати продукти, які через багаторазових заморозок і разморозок втратили свої смакові характеристики.

Ще одне цікаве нововведення — не доведеться платити за лід. У випадку з замороженними продуктами, вираховувати будуть реальну вагу, без урахування замороженого льоду.

На яких продуктах можуть не вказувати термін придатності:

свіжі фрукти та овочі;

вина, лікери тощо;

напої, які містять 10 і більше відсотків спирту;

хлібобулочні вироби та кондитерські вироби;

сіль, цукор, оцет.

Заборонять "брехати" в етикетках (більше не буде "цілющого чаю" і йогуртів, які "нормалізують травлення"). Більш того, за такий обман будуть штрафувати. Зараз багато виробників занадто зловживають довірливістю окремих споживачів, по суті, видаючи звичайні продукти харчування аналогами лікарських засобів.

Раніше у нового закону знайшли ряд вад і недоробок. Експертів бентежить таке поняття як "мінімальний термін придатності продукту". На їхню думку, це лазівка для того, щоб "плутати" українців, які не прописуючі конкретні дати виробництва та терміну придатності продукту.

Окрема увага приділяється і критиці відсутність маркування ГМО, а також інформації про процентне співвідношення інгредієнтів у продукті. Умовно кажучи, патоки в батончику може бути як 30%, так і 80.

Які штрафи

В рамках нових правил вводяться і штрафи за неправильну інформацію на етикетці товару. У прийнятому законі вони становлять десятки тисяч гривень.

Якщо маркування вказана неправильно і це загрожує здоров'ю споживача: для юридичних осіб штраф — 111690 гривень, для ФОП — 74460 гривень. Маркування неправильна, але це не загрожує здоров'ю споживача: для юросіб — 18615 гривень, для ФОП — 11169 гривень.

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Якщо виробник не вказав наявність алергенів в товарі: для юросіб — 111690 гривень, для ФОП — 74460 гривень. Інформація написана незрозуміло, чи вводить в оману покупця: штраф для юрособи — 55845 гривень, для ФОП — 37230 гривень.

Виробник змінив інформацію, не попередивши споживача: штраф для юрособи — 55845 гривень, для ФОП — 37230 гривень.

Варто відзначити, відповідний закон був прийнятий ще в грудні 2018 року. На початку 2019 року він був підписаний президентом Петром Порошенко. На впровадження нових правил у виробників є 3 роки, все буде відбуватися поетапно.

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