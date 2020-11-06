Марків забрав з італійської в'язниці 20 кілограмів листів і малюнків українців

Український нацгвардієць Віталій Марків, який повернувся на батьківщину після повного виправдання і звільнення з італійського ув'язнення, привіз з собою близько 20 кілограмів листів з України.

Про своє звільнення розповів сам Марків в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в студії програми розповів, як він зустрів Марківа біля в'язниці.

"Ми зустрічали Віталія, і він виходив з двома сумками жовтого яскравого кольору. Я питаю, що ти таке несеш. А він каже: це листи мої, які мені привозили", – сказав Аваков.

Марків уточнив, що у нього було близько 20 кілограмів листів і малюнків з України.

"Я вирішив жодного листа, жодного малюнка там не залишати. І все абсолютно привіз з собою. Швидше за все це було найголовніше, що я забрав з в'язниці", – зазначив нацгвардієць

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