Марків сказав, чи повернеться на передову на Донбасі
Нацгвардієць Віталій Марків, якого повністю виправдали та звільнили з італійської в'язниці, висловив бажання знову повернутися на передову в зоні ООС на Донбасі.
Як сказав Марків в інтерв’ю LB.ua, на передову він поїхав би просто зараз.
"Але, на жаль, потрібно спочатку пройти всі протокольні процедури. Медогляд, повністю все", – додав нацгвардієць.
На зауваження про те, що режим тиші та неможливість стріляти у відповідь може виснажувати більше, ніж відкрите протистояння з ворогом, Марків зазначив, що йому важко на це відповісти.
"Я не знаю дійсно, що там відбувається – я на паузі з 2017 року. Узагалі не володію ситуацією. Намагаюся зараз "не нагружати" себе зайвою інформацією", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Марківа заарештували в аеропорту Болоньї влітку 2017 року. 12 липня 2019 року його засудили до 24 років в'язниці.
3 листопада 2020 року у Мілані відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі Марківа. Його визнали невинним.
4 листопада нацгвардієць повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".