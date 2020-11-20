Марків сказав, чи повернеться на передову на Донбасі

Нацгвардієць Віталій Марків, якого повністю виправдали та звільнили з італійської в'язниці, висловив бажання знову повернутися на передову в зоні ООС на Донбасі.

Як сказав Марків в інтерв’ю LB.ua, на передову він поїхав би просто зараз.

"Але, на жаль, потрібно спочатку пройти всі протокольні процедури. Медогляд, повністю все", – додав нацгвардієць.

На зауваження про те, що режим тиші та неможливість стріляти у відповідь може виснажувати більше, ніж відкрите протистояння з ворогом, Марків зазначив, що йому важко на це відповісти.

"Я не знаю дійсно, що там відбувається – я на паузі з 2017 року. Узагалі не володію ситуацією. Намагаюся зараз "не нагружати" себе зайвою інформацією", – підкреслив він.

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