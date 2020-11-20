Марків сказав, чи повернеться на передову на Донбасі
Марків заявив, що на передову поїхав би прямо зараз
За його словами, спочатку потрібно пройти всі протокольні процедури
Нацгвардієць додав, що нічого не знає про поточну ситуацію на Донбасі
Нацгвардієць Віталій Марків, якого повністю виправдали та звільнили з італійської в'язниці, висловив бажання знову повернутися на передову в зоні ООС на Донбасі.
Як сказав Марків в інтерв’ю LB.ua, на передову він поїхав би просто зараз.
"Але, на жаль, потрібно спочатку пройти всі протокольні процедури. Медогляд, повністю все", – додав нацгвардієць.
На зауваження про те, що режим тиші та неможливість стріляти у відповідь може виснажувати більше, ніж відкрите протистояння з ворогом, Марків зазначив, що йому важко на це відповісти.
"Я не знаю дійсно, що там відбувається – я на паузі з 2017 року. Узагалі не володію ситуацією. Намагаюся зараз "не нагружати" себе зайвою інформацією", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Марківа заарештували в аеропорту Болоньї влітку 2017 року. 12 липня 2019 року його засудили до 24 років в'язниці.
3 листопада 2020 року у Мілані відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі Марківа. Його визнали невинним.
4 листопада нацгвардієць повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".