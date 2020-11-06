Марків згадав, як у в'язниці Італії до нього підсилали 28 "вивідачів"

Під час перебування в італійській в'язниці незаконно арештованому воїну НГУ Віталію Марківу змінили 28 співкамерників. У такий спосіб сторона обвинувачення могла намагатися вивідати в нього певну інформацію.

Про це звільнений захисник України сам розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Крім того, Герой розповів подробиці свого несанкціонованого затримання влітку 2017 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сталося те, що сталося. Ми з дружиною приземлилися в аеропорту Болоньї, нас зустріли мій вітчим, моя сестра. І вже коли сіли в автомобіль, буквально на виїзді з парковки нас зупинила патрульна машина карабінерів, згодом під'їхали ще чотири машини в цивільному. Це були працівники італійської поліції. І відбувся арешт. Життя зупинилося на цій точці – приземлення в Італії", – згадує Марків.

За його словами, спершу італійські правоохоронці взагалі нічого йому не казали. Вони лише видали папери для ознайомлення з обвинувальними актами. Все щодо безпідставних звинувачень на свою адресу чоловік дізнався уже на допиті.

"Під час слідства я був зі співкамерниками. 28 осіб мені змінили за час усього слідчого процесу, а він тривав 10 місяців. З якою метою, я можу лише здогадуватися. Вони старалися мене розговорити. А що, чому, коли що трапилося. На мою думку, намагалися втертися в довіру і щось вивідати. Я взагалі не знав, у чому мене звинувачують. Я сказав – я військовослужбовець НГУ", – зазначив Герой.

Також Марків пояснив, чому італійський суд вирішив присудити йому 24 роки (адже спочатку прокурор просив про 17-річний термін ув'язнення). За його словами, суддя приписала йому неспівпрацю з органами слідства. Причина – відмова воїна надати інформацію, яка не підлягала розголошенню. Вона стосувалася війни на Донбасі та НГУ, де Марків проходив службу.

Також воїн розповів, що італійський суд безпідставно звинувачував його у військових злочинах та намагався героїзувати російських терористів "Л/ДНР".

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