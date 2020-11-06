Марків згадав, як у в'язниці Італії до нього підсилали 28 "вивідачів"
Воїна НГУ засудили до 24 років через нібито неспівпрацю зі слідством
Від захисника України вимагали розголошення секретних даних про війну на Донбасі
Марків пригадав перші миті свого затримання, які згодом коштували йому втрати понад 3 років вільного життя
Під час перебування в італійській в'язниці незаконно арештованому воїну НГУ Віталію Марківу змінили 28 співкамерників. У такий спосіб сторона обвинувачення могла намагатися вивідати в нього певну інформацію.
Про це звільнений захисник України сам розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Крім того, Герой розповів подробиці свого несанкціонованого затримання влітку 2017 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Сталося те, що сталося. Ми з дружиною приземлилися в аеропорту Болоньї, нас зустріли мій вітчим, моя сестра. І вже коли сіли в автомобіль, буквально на виїзді з парковки нас зупинила патрульна машина карабінерів, згодом під'їхали ще чотири машини в цивільному. Це були працівники італійської поліції. І відбувся арешт. Життя зупинилося на цій точці – приземлення в Італії", – згадує Марків.
За його словами, спершу італійські правоохоронці взагалі нічого йому не казали. Вони лише видали папери для ознайомлення з обвинувальними актами. Все щодо безпідставних звинувачень на свою адресу чоловік дізнався уже на допиті.
"Під час слідства я був зі співкамерниками. 28 осіб мені змінили за час усього слідчого процесу, а він тривав 10 місяців. З якою метою, я можу лише здогадуватися. Вони старалися мене розговорити. А що, чому, коли що трапилося. На мою думку, намагалися втертися в довіру і щось вивідати. Я взагалі не знав, у чому мене звинувачують. Я сказав – я військовослужбовець НГУ", – зазначив Герой.
Також Марків пояснив, чому італійський суд вирішив присудити йому 24 роки (адже спочатку прокурор просив про 17-річний термін ув'язнення). За його словами, суддя приписала йому неспівпрацю з органами слідства. Причина – відмова воїна надати інформацію, яка не підлягала розголошенню. Вона стосувалася війни на Донбасі та НГУ, де Марків проходив службу.
Також воїн розповів, що італійський суд безпідставно звинувачував його у військових злочинах та намагався героїзувати російських терористів "Л/ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невинним.
4 листопада Герой повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".
Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.
Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.
12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.