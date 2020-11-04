Марків розповів, що було найважчим в італійському ув'язненні

Український нацгвардієць Віталій Марків, який повернувся до України після повного виправдання і звільнення з італійської в'язниці, розповів, що було найважчим в ув'язненні.

Спогадами Марків поділився в інтерв'ю Радіо Свобода. Він розповів, що за італійським законодавством особа вважається невинуватою до третьої стадії засудження.

"Але насправді це не так. Як тільки ти переступаєш поріг в'язниці, то все – твої права, ким ти був – стає другорядним", – сказав військовий.

За його словами, входити в ці межі для людини, особливо цивільної, дуже важко.

"Для військового трохи по-іншому, ми звикли до дотримання правил, виконання наказів, дисципліни", – додав нацгвардієць.

Він повідомив, що перебував в одній із найбільших в'язниць Ломбардії.

"Там сиділи засуджені за тяжкі злочини, мене помістили на поверх з обмеженими правами", – розповів Марків.

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