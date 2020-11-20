Марків розповів про провокації проти нього в італійській в'язниці

Юрій Сергієнко Суспільство 01:45, 21.11.2020

Під час перебування нацгвардійця Виталя Марківа в італійській в'язниці проти нього влаштовували провокації.

В інтерв'ю LB.ua виправданий судом український військовослужбовець розповів, що конфлікти виникали перед важливими судовими засіданнями.

За його словами, з 28 його співкамерників близько 20 до нього підсадили спеціально.

"Не всі були засланими, але частина задавала незрозумілі питання, напевно, з метою прослуховування. Якісь провокації, конфлікти відбувалися тільки перед важливим судом і завжди під камерами спостереження, нібито випадково. Тоді я вирішив самоізолюватись і ні з ким не спілкуватися, тому що будь-яке моє слово могло бути використано проти мене", – розповів Марків.

Нацгвардієць зазначив, що знав про спостереження за ним 24 години на добу.

"Майже ні з ким не спілкувався, тому що ніколи не приховував, що військовий. Який в цьому сенс, все одно спливе. З перших же днів сказав і ув'язненим, і охоронцям: я не з вами і не проти вас. Хочете, будемо жити мирно, хочете війни – у мене є певний досвід", – додав Марків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 листопада в Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невнуватим.

  • 4 листопада Герой повернувся до України. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".

  • Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.

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