Марків розповів, чи піде він у політику
Український нацгвардієць Віталій Марків, який повернувся до України після повного виправдання і звільнення з італійської в'язниці, заявив, що перш ніж займатися політикою, потрібно ретельно подумати.
Про свої плани Марків розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Він підкреслив, що є чинним військовослужбовцем України.
"Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, я пишаюся тим, чим я займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму", – сказав Марків, відповідаючи на питання про плани на майбутнє.
Також він зазначив, що хоче не тільки захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися його рідні.
"Я збираюся продовжувати свою військову кар'єру. Моє майбутнє тільки в Україні! Вона мені дала вогонь, який розпалював мою гордість, коли я бачив жовто-синій прапор", – резюмував Марків.
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У мережі з'явилися перші кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов із в’язниці з прапором України.
Віталій Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.
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