Марків розповів, чи піде він у політику

Український нацгвардієць Віталій Марків, який повернувся до України після повного виправдання і звільнення з італійської в'язниці, заявив, що перш ніж займатися політикою, потрібно ретельно подумати.

Про свої плани Марків розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Він підкреслив, що є чинним військовослужбовцем України.

"Моя дружина бачила вогонь в моїх очах, коли я кожен день збирався на службу, я пишаюся тим, чим я займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму", – сказав Марків, відповідаючи на питання про плани на майбутнє.

Також він зазначив, що хоче не тільки захищати свою країну, але і робити те, чим би пишалися його рідні.

"Я збираюся продовжувати свою військову кар'єру. Моє майбутнє тільки в Україні! Вона мені дала вогонь, який розпалював мою гордість, коли я бачив жовто-синій прапор", – резюмував Марків.

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