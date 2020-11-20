Марків – про пропаганду РФ в Італії: вишиванку прирівнювали до фашизму, не знають, де знаходиться Україна

Деякі ЗМІ в Італії під впливом російської пропаганди прирівнювали висловлювання "Слава Україні" або вишиванку до неонацизму та фашизму.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів нацгвардієць Віталій Марків, який три з половиною роки провів в італійській в'язниці. Бійця повністю виправдали та звільнили.

В Італії Марків особисто переконався в тому, що преса в місті Павія (регіон Ломбардія) поширювала антиукраїнські фейки.

"Проросійський вплив, безумовно, є, але не в плані "все пропало". Наприклад, про моє висловлювання "Слава Україні" павійські журналісти писали, що це неонацистський вираз. А це всього-на-всього фраза на кшталт "Віва Італія" ("Хай живе Італія", – ред.). Але фейк-ньюз завжди перекручують правду", – сказав він.

Військовий також згадав про випадок, коли українську діаспору описували як "круглолицих лисобритих у вишиванках". А вишиванки взагалі прирівнювали до якихось фашистських символів.

Однак, він вважає, що антиукраїнських настров серед місцевих насправді немає, а медіа просто проводять "дезінформацію на низькому рівні".

"Досі, наприклад, багато італійців не знають, де знаходиться Україна. Зараз більш-менш знають через окремі події. А раніше: Україна – це де? Росія чи що? Людям байдуже", – зазначив нацгвардієць.

За його словами, дуже велика кількість італійців здивована, що в Україні є війна, і не знає про анексію Криму. Але, впевнений Марків, така байдужість не обумовлена якимось прямим проросійським "слідом".

"А ось пропаганда робить свою справу – подивіться на мотиваційну частину [вироку]. Здається, що її просто "з-за порєбріка" переклали італійською мовою. Там йдеться про те, що Національна гвардія - це нерегулярні збройні формування, що чинили кримінальні злочини. А сепаратисти захищали, ризикуючи своїм життям, журналістів. Це 144 сторінки. Люди просто живуть в іншому вимірі", – розповів українець.

Він підкреслив, що офіційний Рим визнає українську незалежність і суверенність, підтримує країну й не знімає економічного тиску з Росії.

"А місцеві ЗМІ пишуть про 100 тисяч російських "радників" на Донбасі і Національну гвардію як про напіввоєнне формування", – обурився Марків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Марків отримав високу нагороду Православної церкви України – орден Архістратига Михаїла.

Про те, як боєць потрапив із Майдану на Донбас і за що його судили в Італії, читайте в нашому матеріалі за посиланням.