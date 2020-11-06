Марків розповів про слід Росії у справі Роккеллі, 20 кг листів українців та "вивідачів" у в'язниці

Звільнений від незаконного ув'язнення воїн Національної гвардії України Віталій Марків розповів, що італійський суд безпідставно звинувачував його у військових злочинах.

Виступаючи в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", він наголосив, що побачив у цьому слід Росії. Крім того, Герой згадав про обставини свого арешту і спроби тиску з боку звинувачення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вітер віяв з боку агресора"

"Після винесення вироку було важко, а от після оприлюднення мотиваційної частини... Йшлося не тільки про навмисне вбивство журналістів, а й взагалі про кримінальні військові злочини. Це була абсолютна нісенітниця", – сказав захисник.

"Я вже зрозумів, звідки це вітер віє. Зі сторони агресора. Мотиваційна частина, суд пише, що "сепаратисти" своїм життям ризикували і захищали журналістів, а військовослужбовці навмисно із нудьги стріляли по журналістах. Це не відповідає дійсності. Я це повністю заперечую", – наголосив Марків.

28 співкамерників

Під час перебування в італійській в'язниці незаконно заарештованому воїну НГУ Віталію Марківу змінили 28 співкамерників. У такий спосіб сторона звинувачення могла намагатися вивідати у нього певну інформацію.

"З якою метою, я можу тільки здогадуватися. Вони намагалися мене розговорити. А що, чому, коли що трапилося. На мою думку, намагалися втертися в довіру і щось вивідати. Я взагалі не знав, у чому мене звинувачують. Я сказав – я військовослужбовець НГУ", – зазначив Герой.

Крім того, він наголосив, що 24 роки йому присудили нібито за неспівпрацю з органами слідства. Причина – відмова воїна надати інформацію, яка не підлягала розголошенню. Вона стосувалася війни на Донбасі та НГУ, де Марків проходив службу.

Привіз із в'язниці 20 кг листів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що з в'язниці Марків вийшов із двома сумками листів і малюнків від українців, які його підтримували. Кожне з цих послань воїн забрав із собою в Україну.

"Я вирішив жодного листа, жодного малюнка там не залишати. І все абсолютно привіз із собою. Найімовірніше, це було найголовніше, що я забрав із в'язниці", – уточнив нацгвардієць.

"Мене підтримувало МВС, рідні, побратими, незнайомі люди, які передавали листи та малюнки. Я розумів, що це боротьба за всю країну, а значить – я не маю права здатись", – наголосив воїн.

Сенсація про записку прессекретарки Гіркіна

Аваков також розкрив раніше невідомий факт щодо справи про загибель італійського кореспондента Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. За словами очільника МВС, у кишені росіянина знайшли записку прессекретарки ексватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна – Стелли Хорошевої. Міністр наголосив, що раніше ця інформація була під грифом секретності СБУ.

Марків був готовий сидіти заради України

Аваков зазначив, що незаконно засуджений воїн НГУ був готовий відбути термін ув’язнення, тільки б не постраждала репутація України.

"На першому суді у Павії ми зрозуміли – буде боротьба, бо журналіст із цього міста і суд присяжних не ухвалить рішення на нашу користь. Тоді ж приїхали побратими Віталія, командувач Національної гвардії, які давали свідчення та доводили, що Віталій не причетний до загибелі Роккеллі. Суддя вислухала, і все", – сказав міністр.

"Тоді я сказав Віталію, що він може визнати вину і просити помилування. Однак, є ще один позов – проти України. І якщо Віталій візьме на себе провину, то це означатиме одне – українські воїни здійснювали військові злочини. На що гвардієць відповів: "Ні, я на це піти не можу, за мене держава бореться і якщо треба, відбуду покарання", – додав він.

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