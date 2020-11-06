Марків – про арешт в Італії: звинувачували у військових злочинах, вітер віє від агресора

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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  • Воїн НГУ розповів, що на засіданнях італійська сторона намагалася героїзувати російських терористів

  • Раніше захисник зазначив, що скандальною справою його принизили як людину, чоловіка та воїна

  • Через це Марків має намір притягнути винних у сфабрикованій справі до відповідальності

Віталій Марків розповів про слід Росії в суді над ним

Звільнений від незаконного ув'язнення воїн Національної гвардії України Віталій Марків розповів, що італійський суд безпідставно звинувачував його у військових злочинах.

Виступаючи в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", він наголосив, що побачив у цьому слід Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Після винесення вироку було важко, а от після оприлюднення мотиваційної частини... Йшла мова не тільки про навмисне вбивство журналістів, а й взагалі про кримінальні військові злочини. Це була абсолютна нісенітниця", – сказав захисник.

"Я вже зрозумів, звідки це вітер віє. Зі сторони агресора. Мотиваційна частина, суд пише, що "сепаратисти" своїм життя ризикували і захищали журналістів, а військовослужбовці навмисно із нудьги стріляли по журналістах. Це не відповідає дійсності. Я це повністю заперечую", – наголосив Марків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невинним.

  • 4 листопада Герой повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".

  • Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.

  • Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростував висунуті звинувачення. Україна його підтримала.

  • За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.

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