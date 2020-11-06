Марків – про арешт в Італії: звинувачували у військових злочинах, вітер віє від агресора
Воїн НГУ розповів, що на засіданнях італійська сторона намагалася героїзувати російських терористів
Раніше захисник зазначив, що скандальною справою його принизили як людину, чоловіка та воїна
Через це Марків має намір притягнути винних у сфабрикованій справі до відповідальності
Звільнений від незаконного ув'язнення воїн Національної гвардії України Віталій Марків розповів, що італійський суд безпідставно звинувачував його у військових злочинах.
Виступаючи в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", він наголосив, що побачив у цьому слід Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Після винесення вироку було важко, а от після оприлюднення мотиваційної частини... Йшла мова не тільки про навмисне вбивство журналістів, а й взагалі про кримінальні військові злочини. Це була абсолютна нісенітниця", – сказав захисник.
"Я вже зрозумів, звідки це вітер віє. Зі сторони агресора. Мотиваційна частина, суд пише, що "сепаратисти" своїм життя ризикували і захищали журналістів, а військовослужбовці навмисно із нудьги стріляли по журналістах. Це не відповідає дійсності. Я це повністю заперечую", – наголосив Марків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невинним.
4 листопада Герой повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".
Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.
Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростував висунуті звинувачення. Україна його підтримала.
За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.
12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.