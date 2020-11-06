Марків – про арешт в Італії: звинувачували у військових злочинах, вітер віє від агресора

Звільнений від незаконного ув'язнення воїн Національної гвардії України Віталій Марків розповів, що італійський суд безпідставно звинувачував його у військових злочинах.

Виступаючи в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", він наголосив, що побачив у цьому слід Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Після винесення вироку було важко, а от після оприлюднення мотиваційної частини... Йшла мова не тільки про навмисне вбивство журналістів, а й взагалі про кримінальні військові злочини. Це була абсолютна нісенітниця", – сказав захисник.

"Я вже зрозумів, звідки це вітер віє. Зі сторони агресора. Мотиваційна частина, суд пише, що "сепаратисти" своїм життя ризикували і захищали журналістів, а військовослужбовці навмисно із нудьги стріляли по журналістах. Це не відповідає дійсності. Я це повністю заперечую", – наголосив Марків.

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