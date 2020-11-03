Марків: ця перемога в суді – це пам'ять про всіх загиблих захисників України

Звільнений із в'язниці в Італії воїн Національної гвардії Віталій Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.

Про це повідомляється в Telegram-каналі МВС. Нагадаємо, українець вийшов на свободу у вівторок, 3 листопада.

"Це надзвичайна подія. Ми показали, що правда є. Моїм засудженням було показано, що кремлівській пропаганді немає меж, але справедливість існує. Ця перемога в суді – це пам'ять про всіх загиблих захисників України", – сказав Марків.

Український солдат додав, що, перш за все, він одягне форму Національної гвардії.

"Я військовослужбовець, для мене гідність і дисципліна має величезне значення. Я брав приклад із генерала Кульчицького. Мені випала велика честь бути з ним знайомим, це генерал із серцем солдата, справжній патріот. Коли ми завершували підготовку, навесні 2014 року, вона не була занадто серйозною, проте в нас був бойовий дух і патріотизм. Ми змогли передати його своїм побратимам. І сьогодні ми знову довели, що можемо протистояти одній із найсильніших армій світу", – додав українець.

Зазначимо, легендарний генерал Сергій Кульчицький загинув на Донбасі, коли 29 травня 2014 року недалеко від Слов'янська сепаратисти збили український вертоліт Мі-8. Жертвами стали 12 воїнів Нацгвардії і колишніх "беркутівців", які вирушили на ротацію.

Як нагадали в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, Віталій Марків був ув'язненні більше трьох років.

Марків із представниками української делегації Telegram / МВС України

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Марків вийшов на свободу з українським прапором. 3 листопада воїна виправдав суд Мілана (Італія).

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення суду про звільнення Марківа дає силу та віру для боротьби за інших українців.