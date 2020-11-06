Марків прибуде на "Свободу слова Савика Шустера"
У п'ятницю, 6 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" з'явиться звільнений з італійської в'язниці нацгвардієць Віталій Марків. Також ведучий Савік Шустер пояснить виборчий процес у США і підніме питання можливого локдауну в Україні.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або в інтернеті @shusteronline.
Отож, в ефірі ток-шоу очікується:
ЕКСКЛЮЗИВ. Перший виступ у прямому ефірі нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.
ЕКСКЛЮЗИВ. Савік Шустер пояснить, як відбуваються вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.
Трамп vs Байден: який матимуть вплив на Україну найважливіші вибори у світі?
Чи настав час вводити локдаун в Україні?
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Сергій Рахманін, голова фракції партії "ГОЛОС";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність", президент України (2014-2019);
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);
Ольга Токарюк, співавтор документального фільму "Між двох вогнів";
Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;
Вільям Тейлор, Тимчасовий повірений у справах США в Україні, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні (2006—2009);
Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада в Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі бійця НГУ Віталія Марківа – його відпустили.
У мережі з'явилися кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов з в'язниці з прапором України.
Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.