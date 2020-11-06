Марків прибуде на "Свободу слова Савика Шустера"

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
1,0 т.
У 'Свободі слова Савіка Шустера' обговорять вибори у США і локдаун в Україні

У п'ятницю, 6 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" з'явиться звільнений з італійської в'язниці нацгвардієць Віталій Марків. Також ведучий Савік Шустер пояснить виборчий процес у США і підніме питання можливого локдауну в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або в інтернеті @shusteronline.

Отож, в ефірі ток-шоу очікується:

  • ЕКСКЛЮЗИВ. Перший виступ у прямому ефірі нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.

  • ЕКСКЛЮЗИВ. Савік Шустер пояснить, як відбуваються вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.

  • Трамп vs Байден: який матимуть вплив на Україну найважливіші вибори у світі?

  • Чи настав час вводити локдаун в Україні?

Гості студії:

  • Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

  • Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці;

  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

  • Сергій Рахманін, голова фракції партії "ГОЛОС";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

  • Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність", президент України (2014-2019);

  • Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);

  • Ольга Токарюк, співавтор документального фільму "Між двох вогнів";

  • Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

  • Вільям Тейлор, Тимчасовий повірений у справах США в Україні, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні (2006—2009);

  • Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Свобода слова Савіка ШустераВіталій МарківСавік Шустер