Марків прибуде на "Свободу слова Савика Шустера"

У п'ятницю, 6 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" з'явиться звільнений з італійської в'язниці нацгвардієць Віталій Марків. Також ведучий Савік Шустер пояснить виборчий процес у США і підніме питання можливого локдауну в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або в інтернеті @shusteronline.

Отож, в ефірі ток-шоу очікується:

ЕКСКЛЮЗИВ . Перший виступ у прямому ефірі нацгвардійця Віталія Марківа після звільнення з італійської в'язниці.

ЕКСКЛЮЗИВ . Савік Шустер пояснить, як відбуваються вибори у США, та покаже, хто став би президентом України в 2010 році, якби у нас голосували за американською виборчою системою.

Трамп vs Байден: який матимуть вплив на Україну найважливіші вибори у світі?

Чи настав час вводити локдаун в Україні?

Гості студії:

Арсен Аваков , міністр внутрішніх справ України;

Віталій Марків , військовослужбовець Національної гвардії України, звільнений з італійської в'язниці;

Максим Степанов , міністр охорони здоров'я України;

Арсеній Яценюк , прем'єр-міністр України (2014-2016);

Юлія Тимошенко , лідер партії ВО "Батьківщина";

Сергій Рахманін , голова фракції партії "ГОЛОС";

Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Петро Порошенко , лідер партії "Європейська Солідарність", президент України (2014-2019);

Тимофій Милованов , президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);

Ольга Токарюк , співавтор документального фільму "Між двох вогнів";

Давид Арахамія , голова фракції партії “Слуга народу”;

Вільям Тейлор , Тимчасовий повірений у справах США в Україні, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні (2006—2009);

Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації.

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