Марків повертається в Україну: фото з літака

Нацгвардієць Віталій Марків, якого напередодні виправдав апеляційний суд Мілана, у середу, 4 листопада, повертається в Україну.

Українці готуються зустрічати земляка на батьківщині. Водночас ті, хто супроводжують його у польоті, діляться спільними знімками з ним на свободі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Літак, на борту якого є військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, вилетів із аеропорту Мілану та взяв курс на Київ! Готуємося зустрічати", – анонсували на сторінці НГУ в Facebook.

Віталій Марків повертається додому Фото для Lb.ua надала Людмила Денісова

Фотографії із нацгвардійцем у літаку опублікували в соцмережі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, які 3 листопада перебували на фінальному засіданні італійського апеляційного суду в справі щодо Марківа.

Аваков і Марків у літаку під час повернення нацгвардійця в Україну Facebook Arsen Avakov

"Україно, зустрічай свого Героя. Ми вирушаємо додому", – прокоментувала Денісова.

"Через дві години будемо", – додав Аваков.

Відомо, що зустріч Віталія Марківа відбудеться на аеродромі Нацгвардії по вул. Медова, 5а, в Києві. Після прильоту нацгвардієць дасть брифінг.

Денісова і Марків перед відправленням з Італії до України Facebook Людмили Денісової

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