Марків повертається в Україну: фото з літака
Нацгвардієць Віталій Марків, якого напередодні виправдав апеляційний суд Мілана, у середу, 4 листопада, повертається в Україну.
Українці готуються зустрічати земляка на батьківщині. Водночас ті, хто супроводжують його у польоті, діляться спільними знімками з ним на свободі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Літак, на борту якого є військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, вилетів із аеропорту Мілану та взяв курс на Київ! Готуємося зустрічати", – анонсували на сторінці НГУ в Facebook.
Фотографії із нацгвардійцем у літаку опублікували в соцмережі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, які 3 листопада перебували на фінальному засіданні італійського апеляційного суду в справі щодо Марківа.
"Україно, зустрічай свого Героя. Ми вирушаємо додому", – прокоментувала Денісова.
"Через дві години будемо", – додав Аваков.
Відомо, що зустріч Віталія Марківа відбудеться на аеродромі Нацгвардії по вул. Медова, 5а, в Києві. Після прильоту нацгвардієць дасть брифінг.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі бійця НГУ Віталія Марківа – його відпустили.
У мережі з'явилися перші кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов із в’язниці з прапором України.
Віталій Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.
У МВС розповіли про гучну перемогу в суді Італії й зазначили, що Віталій Марків продовжить службу в Нацгвардії.