Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні

Вікторія Довгань Суспільство 13:49, 4.11.2020 Оновлено: 14:17, 4.11.2020

Воїн Національної гвардії Віталій Марків вже прибув в Україну. Літак з ним сів в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) 4 листопада.

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Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій, там його зустріла дружина, рідні, близькі та почесна варта.

Віталія Марківа зустріли із символічним плакатом.
Літак з Марківим приземлився в аеропорту "Київ".
Віталій Марків зійшов з трапу літака з прапором України.

Герой зійшов з трапа з прапором України та в формі НГУ. Серед тих, хто зустрічав захисника, також було багато журналістів.

Зворушливо воїна привітали і його побратими – вони по черзі обіймали Марківа та раділи його поверненню додому.

Віталій Марків в "Жулянах".
Віталія Марківа зустріла дружина.
Марківа зустріли обіймами його побратими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали не винним.

  • Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.

  • Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростував висунуті звинувачення. Україна його підтримала.

  • За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.

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