Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні
Воїн Національної гвардії Віталій Марків вже прибув в Україну. Літак з ним сів в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) 4 листопада.
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Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій, там його зустріла дружина, рідні, близькі та почесна варта.
Герой зійшов з трапа з прапором України та в формі НГУ. Серед тих, хто зустрічав захисника, також було багато журналістів.
Зворушливо воїна привітали і його побратими – вони по черзі обіймали Марківа та раділи його поверненню додому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали не винним.
Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.
Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростував висунуті звинувачення. Україна його підтримала.
За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.
12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.