Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні

Воїн Національної гвардії Віталій Марків вже прибув в Україну. Літак з ним сів в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) 4 листопада.

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Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій, там його зустріла дружина, рідні, близькі та почесна варта.

Герой зійшов з трапа з прапором України та в формі НГУ. Серед тих, хто зустрічав захисника, також було багато журналістів.

Зворушливо воїна привітали і його побратими – вони по черзі обіймали Марківа та раділи його поверненню додому.

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