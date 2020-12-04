Марків передав до музею особисті речі і листи від українців

Борис Бондар Суспільство 16:56, 4.12.2020 Оновлено: 16:56, 4.12.2020

Нацгвардієць Віталій Марків, який три з половиною роки провів в італійській в'язниці, передав Національному музею України у Другій світовій війні особисті речі та листи підтримки для експозиції "Український схід".

Про це повідомили в пресцентрі Міністерства внутрішніх справ України. Марків відвідав виставку "Вільні", присвячену українцям – політичним полоненим сучасної російсько-української війни.

Співробітникам музею він передав свою вишиванку, яку одягав на засідання апеляційного суду в Мілані, коли його повністю виправдали, а також листи підтримки від українців з різних куточків планети.

"Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів по Національній гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській в'язниці", – сказав нацгвардієць.

Він зазначив, що музей є найкращим місцем, де повинні зберігатися подібні речі. Для нього стало великою честю прохання співробітників музею передати особисті речі, пов'язані з тюремним ув'язненням в Італії.

Марків підкреслив, що людина обов'язково переможе, якщо не здається і продовжує вірити.

Він в черговий раз подякував усім українцям, які допомогли йому боротися за свободу – від керівництва МВС і Нацгвардії до простих громадян, які його підтримували.

Марків передав музею особисті речі і малюнки
МВС
Марків зазначив, що музей є найкращим місцем, де повинні зберігатися подібні речі
МВС
Марків відвідав виставку "Вільні"
МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 листопада в Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невинним.

  • 4 листопада Герой повернувся до України. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".

  • Нагадаємо, Марків був заарештований в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року в Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

  • 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.

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