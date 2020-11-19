Марків назвав справу проти себе спробою дискредитувати ЗСУ

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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Марків назвав справу проти себе спробою дискредитувати ЗСУ

Нацгвардієць Віталій Марків, якого повністю виправдали та звільнили з італійської в'язниці, назвав справу проти себе спробою дискредитації всієї української армії.

У ефірі програми "Сніданок з 1+1" він розповів, що під час перебування за ґратами в Італії багато думав про те, чого так трапилося.

"Я дійшов до думки, що це була конкретна акція з метою дискредитації Збройних сил України. Мотиваційна частина вироку говорить сама за себе. Не вистачало брехні з 2014 року щодо наших військових", – зауважив Марків.

Він розповів, що після оприлюднення мотиваційної частини рішення апеляційного суду Мілана і касації подаватиме позов до Європейського суду із прав людини. Також він наголосив, що вважає своє ув'язнення випробовуванням на стійкість і з перших днів знав, що не винуватий та вірив, що правда переможе.

"Якби я думав лише про те, що три роки за ґратами і невідомо, скільки ще проведу, то було б надзвичайно важко. Я старався максимально відволіктися. Я намагався спланувати місяць до дрібниць як це було можливим", – наголосив Марків.

Нагадаємо, бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невинним.

  • 4 листопада Герой повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".

  • Нагадаємо, що Марківа заарештували в аеропорту Болоньї влітку 2017 року. 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.

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