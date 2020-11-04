Марків: мене зганьбили не лише як людину, а й як військовослужбовця

Воїн НГУ Віталій Марків має намір притягти до відповідальності винних у його незаконному ув'язненні, яке тривало понад три роки. Він наголосив, що окрім безпідставного звинувачення також зазнав приниження як людина та воїн.

Про свої подальші плани захисник розповів Укрінформ, наголосивши, що консультуватиметься з адвокатами для вирішення усіх питань.

"Звісно, що винні люди повинні бути притягнуті до відповідальності. Я переконаний, що люди, які знали, що я не винен, вони просто мовчали, тому це вже буде після консультацій з моїми адвокатами і далі будемо діяти за обставинами", – сказав Марків.

"Мене намагалися зганьбити не тільки як людину, як чоловіка, а й як військовослужбовця. З мене робили людину, яка не шанує нічого: ніяких людських законів, військової доктрини – взагалі людина беззаконня. Своєю витримкою, вихованням, дисципліною я продемонстрував, чого вартий і які саме ідеали дали мені можливість вистояти", – підкреслив Герой.

Також нацгвардієць розповів про свої перші відчуття, коли по відеоконференцзв'язку почув рішення суду.

"Спершу мені в це не вірилося. Я готувався до найгіршого. Я був готовий до найгіршого, але ніколи не полишав надії на найкраще... Знаєте, це я зараз усвідомлюю, що я дійсно вільна людина, а як тільки пролунала фраза "не винний", мені не вірилося... Це був надзвичайно великий сюрприз. Для мене це була одна з найважливіших моїх битв і найголовніша моя перемога як людини, як чоловіка", – поділився Марків.

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