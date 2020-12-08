Маріуполь реалізував низку проєктів із благоустрою міста

Восени 2020 року Маріуполь презентував містянам низку проєктів із благоустрою, зокрема, міський пірс, площа Свободи і парк імені Гурова. В їх реалізацію було інвестовано понад 36 млн гривень.

Співпрацює з містом у питаннях створення комфортного та функціонального громадського простору постійний партнер Група Метінвест.

Так, до Дня міста було трансформовано міський пірс у сучасне місце відпочинку, в який інвестовано більше 6 млн грн. Меткомбінат імені Ілліча виділив будівельні матеріали для відновлення підстави і бетонного покриття пірсу. Зі свого боку співробітники "Метінвест-Промсервіс" виконали демонтаж старої огорожі і бетонного покриття. Підготували заставні елементи й опалубку, а пішохідну частину пірсу вирівняли бетонною стяжкою. Коли основу пірсу було повністю відновлено, підрядники міської ради облицювали бетонну поверхню синтетичною палубною дошкою, встановили нову безпечну огорожу з вмонтованими LED-світильниками і лавки з урнами.

Іще один подарунок Маріуполю до 242-річчя – сучасна ілюмінація на площі Свободи. По периметру площі Свободи, завдяки фінансуванню 20 млн грн, встановлено фігури 25 птахів миру, що летять – за кількістю областей і АР Крим. Всі ліхтарні голуби з різним розмахом крил, на яких виконано патерн кожної області України. Інсталяція виконує не тільки декоративну функцію, в голубів вмонтовано новітнє світлове та звукове обладнання. Це сучасна система для візуальних шоу, що створює особливу атмосферу на оновленій площі.

Інвестувано 10 млн грн і в реконструкцію зони барбекю в маріупольському парку імені Гурова. За рахунок цих коштів виконано роботи із заміни зливових і каналізаційних мереж, а також систем водопостачання. У зоні барбекю буде побудовано й обладнано кімнату матері і дитини, з'явиться облаштована стоянка для автотранспорту відпочивальників із новим асфальтовим покриттям і пішохідні тротуари.

"Незважаючи на всі складнощі цього року, Група Метінвест продовжує реалізовувати соціальні проєкти спільно з містом. Нам важливо, щоб Маріуполь змінювався, ставав яскравішим і комфортнішим для життя людей. Тому окремий напрямок соціальних інвестицій займає благоустрій громадських просторів. Спільними зусиллями ми реконструюємо парки і наповнюємо новими сенсами улюблені місця відпочинку маріупольців. Ми пишаємося, що беремо участь у зміні міста і плануємо продовжувати співпрацю в цьому напрямі", – зазначив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

Нагадаємо, Група Метінвест підписала меморандум на шість років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в межах якого буде реалізовано комплекс міських програм. Серед них "Більше ніж мрія" – комплекс проєктів, що дозволяють вдихнути нові сенси в поняття зеленого і процвітаючого міста. Це двоетапна реконструкція парку імені Гурова, реконструкція Лівобережної набережної, Піщаного пляжу й алеї "Якір", а також площі Свободи, роботи з оновлення якої вже завершено. Група Метінвест першою в Україні почала впроваджувати підхід сталого розвитку міст – від системних щорічних програм соціального партнерства десять років тому до реалізації довгострокових і комплексних проєктів у Маріуполі з 2015 року. За десять років Група Метінвест направила 850 млн гривень соціальних інвестицій в Маріуполь.