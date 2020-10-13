Марина Порошенко відвідала Національний інститут раку, в якому проводитимуть унікальні операції. Фото

У Національному інституті раку після масштабної реконструкції відкриють відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку. На об'єкті побувала лідерка "Європейської солідарності" Марина Порошенко

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "ЄС". Зазначається, що проєкт вартістю 50 мільйонів гривень профінансувала корпорація Roshen (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"Усі сьогодні концентрують свою увагу на боротьбі з коронавірусом під час епідемії. Але не треба забувати, що навколо нас живуть люди, які продовжують боротися з дуже важкими хворобами. Тисячі людей сьогодні борються за своє життя, і одна з найбільш вразливих категорій – це хворі на онкологічні захворювання", – говорить Марина Порошенко, яка побувала на об’єкті масштабної реконструкції в Інституті раку.

Співпраця компанії Roshen із Національним інститутом раку розпочалася у 2018 році, коли було відремонтовано та обладнано приміщення, призначене для забору стовбурових клітин і донорських тромбоцитів. Ремонт приміщення, закупівля меблів і частини спеціалізованого обладнання обійшлися у 2,9 млн грн.

А восени 2019-го року розпочався капітальний ремонт відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку клініки №2.

Сьогодні ми перебуваємо з вами в цьому вже оновленому відділенні трансплантації кісткового мозку й онкогематології Національного інституту раку. Для того щоб відновити це відділення, було виділено корпорацією Roshen понад 50 мільйонів гривень. І в цьому відділенні лікарі зможуть рятувати в рази більше людей, проводячи унікальні операції з трансплантації кісткового мозку, а також тут проводитимуться операції з пересадки стовбурових клітин", – розповідає Марина Порошенко.

Щороку онкологічні захворювання забирають близько 90 тисяч життів українців. На жаль, Національний інститут раку багато років був у критичному стані. У будівлі, в якій розташоване відділення онкогематології, хіміотерапії, багато років протікав дах, під фундамент через недоліки старого проєкту підтікала вода.

Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з’явиться можливість проводити унікальні операції з пересадки стовбурових клітин дорослим – зараз в Україні цього не роблять.

"Мені хотілось би висловити від усього нашого колективу Інституту раку, від пацієнтів величезні слова подяки корпорації Roshen, особисто Марині Анатоліївні і всім людям, які були задіяні в цьому величезному, дуже важливому проєкті для всієї України, який вже до кінця цього місяця розпочне свою повну потужність. І ми в рік зможемо рятувати вдвічі більше людей з аутогенною трансплантацією. У нас також є амбітні плани розпочати алогенну трансплантацію, якщо буде на те Божа воля і воля людей, які нам допоможуть з обладнанням", – говорить в.о. директора Національного інституту раку Олександр Яцина.

Тепер медики очікують збільшення кількості трансплантацій.

"Якщо в Україні має бути зроблено трансплантації до 3 тисяч, то проводиться не більше ніж 300. Мені дуже хочеться, щоб кожен наш пацієнт отримав таке лікування, яке він отримав би у провідній клініці світу. До цього ми намагаємось йти і робимо для цього все можливе. І вдячні всім за те, що наші мрії стають усе ближчими й ближчими до реальності", – говорить керівниця відділу онкогематології, професорка Ірина Крячок.

На цокольному поверсі розміщено поліклінічне відділення та кабінети лікарів. На першому поверсі розташовується повністю оновлене відділення онкогематології, створене згідно зі світовими вимогами та новою лабораторією, завдяки чому діагностичні процедури стануть швидшими й доступнішими. Також створено чотири боксованих палати для проведення аутологічної трансплантації стовбурових клітин і відкрито денний стаціонар. Загальна площа приміщень, відремонтованих Roshen – 1900 квадратних метрів.

"У нас у відділенні тепер є ті умови, на які ми, відверто кажучи, заслуговуємо як професіонали. А наші пацієнти заслуговують як ті люди, які тут лікуються. В онкогематології від умов дуже багато залежить, тому що це пацієнти з імунодефіцитом, і умови тут дорівнюють шансу вижити. Тому що кількість фатальних ускладнень напряму залежить від того, яке мікробіологічно чисте буде тут середовище. На щастя, ми це отримали", – говорить лікар-гематолог, онколог Євген Кущевий.

Зміни в Інституті раку дадуть змогу налаштувати безперервний процес трансплантації та збільшити їхню кількість. А створення кріосховища подовжить тривалість зберігання стовбурових клітин до 10 років.

"Я хочу подякувати нашим лікарям, які є патріотами своєї країни, тому що вони, маючи такі унікальні можливості, такі унікальні знання, вчаться за кордоном, але приїздять знову в Україну для того, щоб рятувати життя саме наших українців. Для того, щоб проводити унікальні операції саме тут, у цьому Інституті. І я їм вдячна за це", – говорить Марина Порошенко.