Колишня перша леді України, перший номер виборчого списку "Європейської Солідарності" до Київради Марина Порошенко відвідала інноваційний парк Unit City.

Як повідомила пресслужба "ЄС", вона ознайомилася з інфраструктурою локації – високотехнологічними лабораторіями, навчальними та офісними кластерами, поспілкувалася зі студентами школи підприємництва та резидентами містечка.

"Всі ми прагнемо бачити Київ справді сучасною європейською столицею. Але це неможливо без якісної освіти та медицини, розвиненої інфраструктури, можливості для працевлаштування, реалізації кожного киянина. Unit City – це місце для підтримки талантів, інновацій та сучасних технологій. Прекрасний майданчик для розвитку нашої молоді. Тут вони можуть постійно підвищувати рівень своїх знань, працювати в сучасних умовах, з використанням найновіших технологій і ставати більш конкурентними на ринку, вибудовувати мережу контактів, які допоможуть розвиватися як окремим працівникам, так і цілим компаніям", – наголосила Марина Порошенко.

Марина Порошенко ознайомилася з інфраструктурою Unit City Європейська Солідарність

Крім того, експерша леді зазначила, що "такі інноваційні міста – це інвестиція в людський капітал, а значить – інвестиція в майбутнє країни".

Костянтин Євтушенко, керуючий партнер Unit City, розповів, що компанія розбудовує і створює Unit City як точку росту для всієї України.

Костянтин Євтушенко розповів, що компанія розбудовує і створює Unit City як точку росту для всієї України. Європейська Солідарність

"Сьогодні ми почали з Києва. У нас також є Unit у Харкові. І ми будуємо подібний проєкт у Львові, будуємо невеличкі проєкти прототипи навчального та інноваційного кластеру у маленьких містах, які є значно меншими, ніж мільйонники. Ми вважаємо, що тільки за рахунок того, що ми будемо виходити на всю Україну, можна буде об‘єднувати талановиту інноваційну молодь у межах серйозних, креативних світових задач. Тому ми дуже раді, що нас відвідують настільки поважні гості, звертають увагу, підтримують нас. Ми б хотіли, щоб якомога більше людей дізнались, що таке Unit City, і яким прикладом ми хочемо бути для росту української економіки, інноваційної і креативної індустрії", – говорить Костянтин Євтушенко.

Він наголосив, що одне із завдань проекту – щоб українці не виїжджали за межі держави, щоб у межах вітчизняної інфрастуктури вони не бачили різниці між Україною й Америкою чи Європою.

"Щоб вони були конкурентними і щоб вони водночас були поєднані із найкращими інноваційними парками світу. Щоб не було кордонів між інноваціями і креативними індустріями. Щоб усі були поєднані цієї "інноваційною ниточкою" і створювали продукт саме в Україні. Це наша відповідь на відтік українських мізків за кордон", – говорить Євтушенко.

Unit City прагне бути прикладом для росту української економіки, інноваційної і креативної індустрії. Європейська Солідарність

За словами Марини Порошенко, завдання місцевої влади – створювати такі умови для підприємництва, щоб усі процедури були швидкими та прозорими, а ініціативні люди мали рівні можливості для реалізації своїх бізнес-ідей.

Марина Порошенко вважає, що проєкти, як Unit City можуть зробити Київ справді європейською столицею. Європейська Солідарність

"Впевнена, що лише спільними зусиллями місцевої влади та відповідального бізнесу ми зробимо Київ справді європейською столицею. Саме такі проекти роблять Київ прикладом для наслідування всієї України", – говорить Марина Порошенко.

Unit City – перший в Україні інноваційний парк, спрямований на розвиток проєктів у сфері високих технологій та креативних індустрій. А також один із найбільших центрів інновацій у Центрально-Східній Європі, який залучає в Україну інвесторів, партнерів та нові технології з усього світу.

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