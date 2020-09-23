Марина Порошенко повідомила обнадійливі новини про стан Балуха

Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, який був жорстоко побитий і перебуває у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги, стабілізувався. Лікарі відзначили позитивну динаміку.

Про це повідомила дружина п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Марина, передає пресслужба "ЄС". Вона відвідала Балуха та поспілкувалась із медиками.

"Сьогодні я сюди приїхала, щоб відвідати члена нашої команди Володимира Балуха і дізнатися про стан його здоров’я. Це – кримчанин, великий патріот України. Людина, яка не побоялася свого часу підняти український прапор вже в окупованому Криму, за що він зазнав дуже серйозних знущань з боку російських окупантів", – нагадала Порошенко.

Марина Порошенко поспілкувалася з лікарями Балуха. Європейська Солідарність

"Здавалося, нібито зараз він вже повернувся до мирного життя, на вільну рідну українську землю. І знову в його житті з’явилися такі важкі випробування. Це звіряче побиття – воно навіть в голові не вкладається", – розповіла вона.

Стан побитого в Києві Володимира Балуха стабілізувався. Фото: 5 канал

"Лікарі сьогодні нам сказали, що стан його здоров’я вже стабільний і має певну позитивну динаміку. Це дуже нас надихає на майбутні позитивні плани. Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. І ми будемо робити все необхідне для того, щоб він якомога швидше одужав. Я впевнена, що Володимир Балух зробить ще дуже багато корисних справ для України", – наголосила Марина Порошенко.

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