Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала Олександрівській клінічній лікарні Києва 5 апаратів штучної вентиляції легень, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, а також 20 пульсоксиметрів та 150 захисних костюмів, які були куплені Фондом та компанією РОШЕН.

Вона підкреслила, що Олександрівська лікарня є провідною у боротьбі з коронавірусом у Києві, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Я думаю, що тут зібрався колектив лікарів, які дійсно мають той необхідний досвід і є одними з найкращих у боротьбі з коронавірусом. Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні і сучасні медичні засоби лікування – це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією – це засоби захисту самого лікаря", – наголосила дружина п’ятого президента України.

eurosolidarity.org

Вона зауважила, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий – це лікар.

"Благодійний Фонд Порошенка, "Європейська Солідарність" передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу, ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеню захисту", – повідомила Марина Порошенко.

eurosolidarity.org

"Я хочу від усього серця подякувати лікарям Олександрівської лікарні за ту роботу, яку вони роблять. Вони лікують, рятують життя українців. І дуже важливо їх підтримати. Я закликаю всіх – давайте разом підтримувати один одного, підтримувати наших лікарів і об’єднаємо наші зусилля у боротьбі з цією бідою", – сказала Марина Порошенко.

Вона також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою – багато років вона працювала саме в цій лікарні і добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.

eurosolidarity.org

Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку Фонду Порошенка і Марині Порошенко за благодійну допомогу.

"Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива", – наголосила вона.

eurosolidarity.org

За словами Людмили Антоненко, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, лікарі і весь медичний персонал використовують дуже багато засобів індивідуального захисту – в день витрачається до 100 і більше костюмів. Вона підкреслила важливість надання лікарні апаратів ШВЛ, оскільки медзаклад потенційно готовий до ймовірного масового надходження хворих на COVID-19, а також до другої хвилі захворювання.

"Тому сьогоднішня допомога від благодійного Фонду Порошенка нам дуже важлива. Відремонтовані 5 апаратів ШВЛ стовідсотково врятують не одне життя", – підкреслила головний лікар.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією РОШЕН купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рекордну кількість продуктових наборів – 6,5 тисяч – за добу зібрали активісти у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність". Загалом зусиллями Фонду Порошенка, небайдужих волонтерів, благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!