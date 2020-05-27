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27 травня • оновлено в 17:57
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Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

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Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала Олександрівській клінічній лікарні Києва 5 апаратів штучної вентиляції легень, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, а також 20 пульсоксиметрів та 150 захисних костюмів, які були куплені Фондом та компанією РОШЕН.

Вона підкреслила, що Олександрівська лікарня є провідною у боротьбі з коронавірусом у Києві, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Я думаю, що тут зібрався колектив лікарів, які дійсно мають той необхідний досвід і є одними з найкращих у боротьбі з коронавірусом. Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні і сучасні медичні засоби лікування – це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією – це засоби захисту самого лікаря", – наголосила дружина п’ятого президента України.

Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

eurosolidarity.org

Вона зауважила, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий – це лікар.

"Благодійний Фонд Порошенка, "Європейська Солідарність" передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу, ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеню захисту", – повідомила Марина Порошенко.

Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

eurosolidarity.org

"Я хочу від усього серця подякувати лікарям Олександрівської лікарні за ту роботу, яку вони роблять. Вони лікують, рятують життя українців. І дуже важливо їх підтримати. Я закликаю всіх – давайте разом підтримувати один одного, підтримувати наших лікарів і об’єднаємо наші зусилля у боротьбі з цією бідою", – сказала Марина Порошенко.

Вона також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою – багато років вона працювала саме в цій лікарні і добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.

Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

eurosolidarity.org

Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку Фонду Порошенка і Марині Порошенко за благодійну допомогу.

"Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива", – наголосила вона.

Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

eurosolidarity.org

За словами Людмили Антоненко, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, лікарі і весь медичний персонал використовують дуже багато засобів індивідуального захисту – в день витрачається до 100 і більше костюмів. Вона підкреслила важливість надання лікарні апаратів ШВЛ, оскільки медзаклад потенційно готовий до ймовірного масового надходження хворих на COVID-19, а також до другої хвилі захворювання.

"Тому сьогоднішня допомога від благодійного Фонду Порошенка нам дуже важлива. Відремонтовані 5 апаратів ШВЛ стовідсотково врятують не одне життя", – підкреслила головний лікар.

Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

eurosolidarity.org

Марина Порошенко передала до Олександрівської лікарні апарати ШВЛ та захисні костюми для лікарів. Фото

eurosolidarity.org

Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією РОШЕН купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рекордну кількість продуктових наборів – 6,5 тисяч – за добу зібрали активісти у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність". Загалом зусиллями Фонду Порошенка, небайдужих волонтерів, благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Марина Порошенко
Місце
Україна
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