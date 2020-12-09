Марина Порошенко анонсувала всеукраїнські акції до Нового року для дітей з інвалідністю

Депутатка Київської міської ради від "Європейської солідарності", голова комісії з питань охорони здоров’я Марина Порошенко заявила, що напередодні Нового року по всій Україні проведуть акції з подарунками для дітей з особливими освітніми потребами.

Акції проведе Фонд Порошенка спільно з ВГО "Солідарна молодь", повідомила депутатка під час з'їзду організації.

"Цього року благодійна акція "свято-бокс" відбуватиметься не тільки у Києві, а й прийде святом до осель і в Дніпрі, і в Одесі, і у Львові. Це дуже правильно. Це вже такий всеукраїнський системний підхід, коли ми показуємо, що "Європейська солідарність" і наша молодіжна організація "Солідарна молодь" є по всій Україні. І це наша гордість", – зазначила Порошенко.

"Ми в першу чергу зробимо Різдвяне свято для дітей з інвалідністю. Всі ці свято-бокси будуть адресні, тобто дитина не просто отримає стандартний набір смаколиків або іграшок. А це буде залежати від її уподобань, віку, статі та її здібностей. Я буду дуже щаслива, якщо ми разом з вами прийдемо до інклюзивно-ресурсних центрів, де дітки отримують розвивальну допомогу і навчаються, і вручимо ці кошики кожному в ручки", – додала Марина Порошенко.

За її словами, такі подарунки та увага дуже запам’ятовуються.

"Ви побачите ці очі – це чудові діти, вони роблять наш світ кращим, дають нам можливість дбати про них і відчувати себе комусь потрібними. Те, що ми можемо для них зробити, робить нас сильнішими, впевненішими в тому, що ми виховуємо майбутнє цієї країни", – додала вона.

Марина Порошенко зазначила, що нинішня молодь – це покоління, яке зараз вчиться брати на себе відповідальність за країну.

"Я впевнена, що передаючи саме в такі руки майбутнє нашої країни, ми можемо бути впевненими, що в майбутньому вже не буде таких помилок, як півтора роки тому", – сказала вона.

Звертаючись до ВГО "Солідарна молодь", депутатка зауважила, що знає багатьох представників організації особисто – вони стали для Порошенко частиною не тілько партійного, а й особистого життя.

Порошенко зазначила, що у повсякденному житті разом з представниками молодіжки "Європейської солідарності" реалізується дуже багато проектів, зокрема для підтримки дітей та людей, які потребують допомоги.

"Ми разом робимо дуже багато корисних речей. А до свят ми з вами ще трошки попрацюємо ангелами-охоронцями. Проект, який народився більше року тому – це свято-бокси чи свято-кошики, які ми вже домовилися цього року знову робити спільно. Це вже стало традицією. Така спадкоємність та багаторічна тривалість наших проектів – це дуже по-європейськи. Ця традиція прийшла до нас з Європи, і мені дуже приємно, що саме європейські традиції ви пропагуєте і реалізуєте по всій Україні. Це ті речі, які об’єднують", – сказала Марина Порошенко.