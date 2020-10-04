Сім'я телеведучої Падалко знову захворіла після COVID-19

Дар'я Дурова Суспільство 18:57, 4.10.2020

Сім'я української телеведучої каналу "1+1" Марічки Падалко, яка перенесла коронавірус, захворіла на ГРВІ.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці в Facebook 4 жовтня. Як повідомила вона, простудними захворюваннями після COVID-19 захворіли троє членів її сім'ї.

Падалко зазначила, що після негативного тесту на коронавірус думала, що вона остаточно одужала. Це, як вважає ведуча, було її помилкою.

"Насправді, негативний ПЛР-тест – це відсутність в організмі вірусу, відсутність небезпеки для оточуючих, але це не означає відсутність його наслідків. Хворіти далі (зокрема, на пневмонію), на жаль, це характерна картина пост-"ковіду". Його наслідки не проходять так швидко, як після сезонного грипу", – написала Падалко.

За її словами, підхопити нову інфекцію на ослаблений коронавірусом імунітет – дуже поширене явище.

Як розповіла телеведуча, у неї з'явилася невелика підвищена температура та слабкість після двох днів роботи.

"Син, який переніс "ковід" на ногах, за кілька тижнів мав високу температуру і лежав п'ять днів на антибіотиках. Висновок один – маска після одужання від коронавірусу потрібна ще більше, ніж до. Організм дуже вразливий", – впевнена Падалко.

Вона додала, що ймовірність повторного зараження COVID-19 дуже низька, особливо в перші місяці після перенесеної інфекції, поки в крові зберігаються імуноглобуліни G до Sars-CoV2.

Facebook / Марічка Падалко

Найсерйознішим недоглядом телеведуча назвала переконаність, що повернутися до звичного життя й до звичних навантажень після COVID-19 – "це так само нескладно, як після сезонного грипу".

"Серце! Я зовсім пропустила в гонитві за інформацією про симптоми і лікування коронавірусу попередження про те, що "ковід" може "садити" серце. Тому потрібно обмежити фізичне навантаження після одужання на час, а ще краще сходити на огляд до кардіолога", – порадила українка.

Вона розповіла, що її син після перенесеного COVID-19 щодня тренувався. В результаті на огляді для школи в сімейного лікаря його проба Руф'є була значно гіршою, ніж у минулому році.

"Ускладнення та відкладені наслідки в кожного будуть свої. За своєю родиною я поки що бачу падіння гемоглобіну в аналізах, відсутність того рівня сил і енергії, який був до хвороби. Але все повертається", – додала Падалко.

Повний пост Падалко в соцмережі.
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня Марічка Падалко заразилася коронавірусом разом із двома своїми дітьми.

Через кілька днів у зірки почали зникати респіраторні прояви хвороби, але згодом з'явилися нові симптоми: нудота, головний біль, через які відбулося зневоднення організму. Тому Падалко довелося ставити крапельницю.

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