'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим

Українці бурхливо відреагували на слова "Міс Україна-2019", харків'янки Маргарити Паші, яка назвала анексований Крим таким, що "належить усім людям".

Своєю оцінкою користувачі поділилися в соцмережах, залишивши ряд обурених коментарів.

При цьому, несхвально прокоментували побажання процвітання Криму як відомі блогери та журналісти, так і пересічні громадяни.

Маргарита Паша розлютила мережу скандальною заявою про Крим uazmi.net

"Тобто, за логікою Марго, вона – теж "для всіх", "спільна"!? Так що: користовувати(ся) нею всім, зокрема "пустити по колу" її – дуже навіть природно!?" – написав донецький блогер Олександр Чернов.

"КРИМ - територія для ВСІХ ЛЮДЕЙ!" (С) міс Україна 2019 Маргарита Паша

Тобто, за логікою Марго, вона - теж "для всіх", "загальна" !?

Так що: використовувати (ся) нею всім, зокрема "пустити по колу" її - дуже навіть природно!? 😉 - Олександр Чернов (@Utilizator_) October 25, 2019

"Звідки цих недоусиків стільки серед "селебріті"?" – відреагував КРЫМский бандеровец.

Міс Україна-2019, харків'янка Маргарита Паша, під час святкування Дня ООН в Україні, відповідаючи на питання журналістів, заявила, що "Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам". Звідки цих недоусіков стільки серед "селебріті"? https://t.co/MyMvUZZOjq - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) October 25, 2019

"Ще одна мишебратка. Йшов 6-й рік окупації. На квиток у Ростов, загалом, цілком собі наговорила. І на звання "Міс Росія" теж", – обурився Vіtаuskаs.

Ще одна "мишебратка". Міс Україна-2019 харків'янка Маргарита Паша під час святкування Дня ООН в Україні на питання "Чий Крим"? заявила, що Крим "належить всім людям". Йшов 6-й рік окупації.

На квиток в Ростов, загалом, цілком собі наговорила. І на звання "міс росія теж" pic.twitter.com/63ERX8UInZ - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 25, 2019

"Це – діагноз", "В голові тирса", "Риторичне питання. Якщо хтось вкрав у вас 1 грн, чия гривня?", "Всі ці королеви недалекі", "Чому вони перемагають в Україні, а дивляться в РФ?" , "Сподівається в Росії бабки зрубати?", "Ось вам і еліта", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальну заява Паша видала на святкуванні дня ООН. "Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала вона журналістам.

До цього вона потрапила в скандал через російську мову. Паша відмовилася говорити українською, але потім пояснила це поганим самопочуттям.

У мережі Паші нагадали, громадянкою якої країни вона є, і як слід себе поаодити на публіці, маючи такий титул.

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