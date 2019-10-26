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26 жовтня • оновлено в 11:26
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"Пустити по колу!" "Міс Україна" розлютила мережу скандальною заявою про Крим

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Українці бурхливо відреагували на слова "Міс Україна-2019", харків'янки Маргарити Паші, яка назвала анексований Крим таким, що "належить усім людям".

Своєю оцінкою користувачі поділилися в соцмережах, залишивши ряд обурених коментарів.

При цьому, несхвально прокоментували побажання процвітання Криму як відомі блогери та журналісти, так і пересічні громадяни.

Новини
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Маргарита Паша розлютила мережу скандальною заявою про Крим

Маргарита Паша розлютила мережу скандальною заявою про Крим

uazmi.net

"Тобто, за логікою Марго, вона – теж "для всіх", "спільна"!? Так що: користовувати(ся) нею всім, зокрема "пустити по колу" її – дуже навіть природно!?" – написав донецький блогер Олександр Чернов.

"Звідки цих недоусиків стільки серед "селебріті"?" – відреагував КРЫМский бандеровец.

"Ще одна мишебратка. Йшов 6-й рік окупації. На квиток у Ростов, загалом, цілком собі наговорила. І на звання "Міс Росія" теж", – обурився Vіtаuskаs.

"Це – діагноз", "В голові тирса", "Риторичне питання. Якщо хтось вкрав у вас 1 грн, чия гривня?", "Всі ці королеви недалекі", "Чому вони перемагають в Україні, а дивляться в РФ?" , "Сподівається в Росії бабки зрубати?", "Ось вам і еліта", – написали в коментарях.

'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим
'Пустити по колу!' 'Міс Україна' розлютила мережу скандальною заявою про Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальну заява Паша видала на святкуванні дня ООН. "Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала вона журналістам.

  • До цього вона потрапила в скандал через російську мову. Паша відмовилася говорити українською, але потім пояснила це поганим самопочуттям.

  • У мережі Паші нагадали, громадянкою якої країни вона є, і як слід себе поаодити на публіці, маючи такий титул.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Маргарита Паша
Місце
Україна
Тег
Крим
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какой-то вид у нее не свежий и потасканый. А на счёт принадлежности каких-то территорий есть поговорка - сколько раз не говори слово халва во рту слаще не станет.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А что их так возмутило? Крым - для всех людей, значит и для украинцев тоже.
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Starik Nik
Starik Nik
Клон-поклонська...
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