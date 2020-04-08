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8 квітня • оновлено в 22:05
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"Маніпулює на темі цінностей": генерал-майорка СБУ розповіла, як РФ обманює людей

3.4т
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Росія маніпулює свідомістю людей, використовуючи тему традиційних цінностей і зменшуючи роль жінки в суспільстві.

Таку думку висловила пані генерал-майор Служби безпеки України, заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна в інтерв'ю LB.ua.

За її словами, Росія використовує інструменти "м'якої сили" – як один із варіантів, створює і просуває тему традиційних цінностей. Наприклад, нав'язує принципи патріархату.

"Ніхто не знає, що це за цінності. Наприклад, для мене сім'я – традиційна цінність. Але коли чоловік привласнює особистісну сферу жінки – це домостроївська цінність, а не традиційна. Рівноправність – це рівень можливостей у суспільстві", – поділилася вона.

Також, за її словами, РФ маніпулює за допомогою релігії. Наприклад, пропагандисти РПЦ розповідають, що жінка повинна ходити в довгій сукні, ходити до церкви, годувати чоловіка і так далі.

"Маніпуляція полягає в тому, що поширюючи думку про роль жінки, як другорядної істоти, вбивається її можливість і бажання бути активною в суспільстві", – поділилася генерал-майорка.

Юлія Лапутіна

Юлія Лапутіна

LB

Такі маніпуляції зустрічаються не тільки в гендерному питанні, вважає вона. Наприклад, за часів СРСР населення Донецької і Луганської областей маргіналізувалося запевненнями, що їм нічого не потрібно, крім шахти і телевізора. Мовляв, про решту подбає начальник.

На думку Юлії, в Україні потрібно створювати діалог між владою і народом – так можна протистояти російській пропаганді.

"У нас не вистачає комунікації між владою і суспільством. Наш шлях до успіху – формування цієї комунікації. Якщо люди погодяться стати партнерами держави в розвитку безпеки, а спецслужби і влада відійдуть від інституційної моделі на основі страху і залякування, ми дійсно станемо потужними й активними", – впевнена Юлія Лапутіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Лапутіної, однією з найбільших загроз для України, а також світу в цілому є використання гібридних інструментів ведення війни.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор пропаганда
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Василюк Роман
Василюк Роман
Кстати товарищ Поздняков, основатель одного из Мужских движений 2 месяца в СИЗО просидел и увалил в Польшу а его кент Попов в Армении улицы метет и на стройках подрабатывает . Мужское движение вовсе не ставит цель загнобить женщину
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Тупая курица....
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
ты с мусульманами не перепутала православие часом.про Донбасс лучше помолчать,не подскажешь где Меркель училась во времена СССР,так такими постами только подталкиваете к российской пропаганде,запретный плод-сладок
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