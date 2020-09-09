Маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища не дозволяють Україні розвивати екологічно "чисті" технології, – експерт ООН

Передвиборчі маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища не дозволяють Україні ефективно використовувати міжнародну фінансову допомогу, спрямовану на розвиток екологічно дружніх технологій. Таку думку в ході брифінгу в Києві висловив керівник програми Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук, повідомляє Уніан.

Програма, якою керує Кирильчук, підтримує інноваційні стартапи з екологічними технологіями, які пропонуються вченими або академіками, профільними інститутами або просто студентами-винахідниками. На його думку, розвиток країни неможливий без всебічного і постійного використання нововведень, перетворення наукових знань в технології, зокрема, в сфері "чистих" технологій.

"Перед Україною стоїть завдання розбудови безпекової інноваційної екосистеми, включаючи підтримку інноваційних стартапів, технологічних парків та бізнес-інкубаторів, розвиток інноваційної інфраструктури. Важливим компонентом на цьому шляху є також співпраця з міжнародними організаціями та проектами технічної допомоги, такими як UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID , GIZ та іншими, як елемент посилення екосвідомості", – повідомив Кирильчук.

За даними, озвученими експертом, Польща на розвиток інноваційної екосистеми отримує до 1 млрд євро фінансової допомоги, Китай – кілька мільярдів, а Україна - лише кілька мільйонів, тому що неефективно використовує отримані кошти.

"Міжнародна технічна допомога – це невеликі кошти. Це десятки мільйонів євро, які Україна щорічно отримує. Інша справа, як ці гроші використовуються. Можна використовувати світовий досвід, а можна просто написати звіт, і часто так буває. Представники держави повинні підходити конструктивно і думати, що потрібно зробити на перспективу, а не просто витратити кошти", – сказав Кирильчук.

На його думку, така ситуація в кінцевому підсумку вдарить по конкурентоспроможності українського виробника: його витіснять з ринку країни, де модернізації виробництва приділяють більше уваги.

"Допомогу від ООН, UNIDO потрібно використовувати виважено і стратегічно. Гроші дозволять запустити механізм. Але хотілося б більше конструктивної співпраці з екологічним комітетом, з міністерством. Сьогодні вчені мають розробки, але механізм комерціалізації так і не запрацював належним чином", - зазначив керівник програми ООН.

При цьому, на думку президента Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок, в України є величезний потенціал у сфері екологізації, але поверхневі проблеми, якими маніпулюють політики напередодні виборів, хайпуючи на екологічній тематиці, відволікають увагу від вирішення дійсно важливих проблем в сфері екології.

"Сьогодні важливо за сторонніми речами не втратити можливості, які є. У нас багато людей, проектів, які реально готові працювати і формувати "зелений" екологічний порядок денний. З одного боку, дедалі більше уваги до теми екології - це хороший чинник. З іншого боку – це наростаюча у геометричній прогресії можливість для маніпуляцій тих, хто під виглядом добрих намірів намагається вирішити свої корисливі інтереси. Особливо напередодні виборів", – переконана Циганок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Професійна асоціація екологів України закликала політиків і громадських діячів припинити маніпулювати екологічною тематикою, відволікаючи увагу від дійсно важливих проблем, що вимагають комплексного вирішення.

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