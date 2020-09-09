Маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища не дозволяють Україні розвивати екологічно "чисті" технології, – експерт ООН

Україна через маніпуляції на темі захисту навколишнього середовища, втрачає масу можливостей для розвитку. metallurgist.pro
Передвиборчі маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища не дозволяють Україні ефективно використовувати міжнародну фінансову допомогу, спрямовану на розвиток екологічно дружніх технологій. Таку думку в ході брифінгу в Києві висловив керівник програми Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук, повідомляє Уніан.
Програма, якою керує Кирильчук, підтримує інноваційні стартапи з екологічними технологіями, які пропонуються вченими або академіками, профільними інститутами або просто студентами-винахідниками. На його думку, розвиток країни неможливий без всебічного і постійного використання нововведень, перетворення наукових знань в технології, зокрема, в сфері "чистих" технологій.
"Перед Україною стоїть завдання розбудови безпекової інноваційної екосистеми, включаючи підтримку інноваційних стартапів, технологічних парків та бізнес-інкубаторів, розвиток інноваційної інфраструктури. Важливим компонентом на цьому шляху є також співпраця з міжнародними організаціями та проектами технічної допомоги, такими як UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID , GIZ та іншими, як елемент посилення екосвідомості", – повідомив Кирильчук.
За даними, озвученими експертом, Польща на розвиток інноваційної екосистеми отримує до 1 млрд євро фінансової допомоги, Китай – кілька мільярдів, а Україна - лише кілька мільйонів, тому що неефективно використовує отримані кошти.
"Міжнародна технічна допомога – це невеликі кошти. Це десятки мільйонів євро, які Україна щорічно отримує. Інша справа, як ці гроші використовуються. Можна використовувати світовий досвід, а можна просто написати звіт, і часто так буває. Представники держави повинні підходити конструктивно і думати, що потрібно зробити на перспективу, а не просто витратити кошти", – сказав Кирильчук.
На його думку, така ситуація в кінцевому підсумку вдарить по конкурентоспроможності українського виробника: його витіснять з ринку країни, де модернізації виробництва приділяють більше уваги.
"Допомогу від ООН, UNIDO потрібно використовувати виважено і стратегічно. Гроші дозволять запустити механізм. Але хотілося б більше конструктивної співпраці з екологічним комітетом, з міністерством. Сьогодні вчені мають розробки, але механізм комерціалізації так і не запрацював належним чином", - зазначив керівник програми ООН.
При цьому, на думку президента Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок, в України є величезний потенціал у сфері екологізації, але поверхневі проблеми, якими маніпулюють політики напередодні виборів, хайпуючи на екологічній тематиці, відволікають увагу від вирішення дійсно важливих проблем в сфері екології.
"Сьогодні важливо за сторонніми речами не втратити можливості, які є. У нас багато людей, проектів, які реально готові працювати і формувати "зелений" екологічний порядок денний. З одного боку, дедалі більше уваги до теми екології - це хороший чинник. З іншого боку – це наростаюча у геометричній прогресії можливість для маніпуляцій тих, хто під виглядом добрих намірів намагається вирішити свої корисливі інтереси. Особливо напередодні виборів", – переконана Циганок.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Професійна асоціація екологів України закликала політиків і громадських діячів припинити маніпулювати екологічною тематикою, відволікаючи увагу від дійсно важливих проблем, що вимагають комплексного вирішення.
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