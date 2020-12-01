Маніпуляції та мітинги щодо теми екології використовують для політичних або бізнесових розбірок – експерти

Спекуляції на екологічних темах в Україні, мітинги та акції, на думку експертів, відбуваються з кількох причин: бажання політиків роздобути кілька додаткових балів або ж виконання банального замовлення від конкурентів на знищення репутації підприємства.

Як пояснила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, маніпуляції на екотемах псевдо-активісти використовують для "політичних або бізнесових розбірок".

"У промислових регіонах є два формати: маніпулюють темою довкілля або з метою виборчої, або ж з метою бізнесової боротьби і, на жаль, цей формат розтягнутий у часі.

Його складно припинити, тому що замість реальних кроків із покращення довкілля деякі структури починають продукувати різного роду хайпи, на яких будується маркетингова стратегія", – переконана Циганок.

Таку думку також поділяє і політолог Тарас Завгородній. У коментарі для OBOZREVATEL він розповів, що "активісти" часто фінансуються конкурентами тієї чи іншої промисловості. Такий маніпулятивний екобізнес також використовуються і в політиці.

"Це відбувається і на локальному рівні – часто робляться "замовлення" на конкурента для того, щоб розповісти, який він поганий і яке брудне у нього виробництво. Мета – "віджати" бізнес, шантажувати і "потріпати нерви", – сказав експерт.

До того ж, як повідомляється, реальні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, засмічення територій залишаються без уваги десятиліттями, що завдає непоправної шкоди екології України.

Екологічні ж проблеми промислових міст завжди перебувають під постійним фокусом уваги і поступово вирішуються.