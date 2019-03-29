"Мамо, я стараюся": Омелян підірвав мережу сімейною перепискою

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян викликав ажіотаж у мережі перепискою зі своєю мамою.

Відповідним скріншотом поділилася в Facebook прес-секретар чиновника Марина Томко. "Краще в Facebook за сьогодні", – прокоментувала вона.

Так, один із користувачів у коментарях на сторінці міністра попросив його посприяти продовженню потяга "Інтерсіті" 749/750 з Івано-Франківська до Чернівців, оскільки, за його словами це – єдиний обласний центр, який з'єднаний із Києвом тільки одним потягом.

Володимир Омелян apravda.com

Прохання підтримала в коментарях мама міністра Марта Омелян. "Приєднуюся, тим більше перед туристичним сезоном, а Чернівці – перлина регіону", – написала вона.

Омелян відповів: "Мамо, я намагаюся", що і викликало бурхливу реакцію в мережі.

Мама міністра Марта Омелян Facebook Марта Омелян

"Блискуче", "Цитата дня", "Якщо мама сказала, то потрібно робити", "Володимире, що вас найбільше мотивувало до реформ? – У мене мама Facebook читає", "Найкраще, що я читав в цьому році", " Мама Марта – чемпіон", – прокоментували українці.

"Мені здається, це добре, коли мої побажання співпадають із побажаннями мами міністра", – зазначив Bogdan Staryk - автор коментаря, який викликав обговорення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Омеляна оригінально привітали з днем народження, подарувавши йому торт "Руїни Кремля".

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