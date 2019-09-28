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29 вересня • оновлено в 14:09
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Мама знала: в Чернівцях народилася дівчинка з двома головами

27.4т Читати матеріал російською

У Чернівцях у ніч на 28 вересня народилися сіамські близнюки. Дівчатка мають одне тіло і дві голови.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин.

Уточнюється, що у породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність. За словами медика, сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно.

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Ручка новорожденного

Ручка новорожденного

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"Проте жінка за власними переконаннями свого часу відмовилась від переривання вагітності", – розказав він.

Повідомляється, що жінка готувалася до пологів у Києві, але вони почалися передчасно у 33 тижні і їй довелося народжувати в Чернівцях.

При цьому лікар зазначив, що подібні випадки є рідкістю не тільки для України, але й для світу.

"Хоч я давно працюю, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією", – розказав Куріцин.

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Він також повідомив, що наразі сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку і готуються до перевезення в дитячу лікарню

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Індії народилася "триголова" дівчинка, яка страждає рідкісною хворобою – енцефалоцеле.

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Місце
Україна Чернівці
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Livesey David
Livesey David
Не ну двухголовых xаxлов Европа уже не потянет.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
рождение новой нации-украинец 2.0
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Виня Ксения
Виня Ксения
Smekalov Sergey, соси у пуйла и не отвлекайся.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Артьомова,отсоси.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зачем рожать такое и сама мучиться и их мучать
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Артеллерист Моня, в надежде ,что хоть в одной голове мозг будет!
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