Мама знала: в Чернівцях народилася дівчинка з двома головами

У Чернівцях у ніч на 28 вересня народилися сіамські близнюки. Дівчатка мають одне тіло і дві голови.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин.

Уточнюється, що у породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність. За словами медика, сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно.

Ручка новорожденного Открытка

"Проте жінка за власними переконаннями свого часу відмовилась від переривання вагітності", – розказав він.

Повідомляється, що жінка готувалася до пологів у Києві, але вони почалися передчасно у 33 тижні і їй довелося народжувати в Чернівцях.

При цьому лікар зазначив, що подібні випадки є рідкістю не тільки для України, але й для світу.

"Хоч я давно працюю, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією", – розказав Куріцин.

Він також повідомив, що наразі сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку і готуються до перевезення в дитячу лікарню

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