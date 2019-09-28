Мама знала: в Чернівцях народилася дівчинка з двома головами

У Чернівцях у ніч на 28 вересня народилися сіамські близнюки. Дівчатка мають одне тіло і дві голови.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин.
Уточнюється, що у породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність. За словами медика, сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно.
Ручка новорожденного
Открытка
"Проте жінка за власними переконаннями свого часу відмовилась від переривання вагітності", – розказав він.
Повідомляється, що жінка готувалася до пологів у Києві, але вони почалися передчасно у 33 тижні і їй довелося народжувати в Чернівцях.
При цьому лікар зазначив, що подібні випадки є рідкістю не тільки для України, але й для світу.
"Хоч я давно працюю, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією", – розказав Куріцин.
Він також повідомив, що наразі сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку і готуються до перевезення в дитячу лікарню
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